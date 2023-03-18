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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان| مفاجأة

صدى البلد

تصدرت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الاردن، مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية وذلك بعد عقد قران ابنتها الأميرة إيمان.


ظهرت الملكة رانيا في عقد قران أبنتها بإطلالة رقيقة و جذابة للغاية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام متوسطة الطول باللون البيج المتناسق مع أجواء الحفل وزاد من أناقتها.

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تزينت الملكة رانيا بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


علق ناقد الموضة إيلي حنا، على إطلالة الملكة رانيا بحفل زفاف ابنتها الاميرة ايمان قائلا:" الملكة رانيا كتير بتحب الستايل البسيط و الانيق بالايام العادية و توقعت انها تعتمده بزفاف ابنتها لانه بيشبهها و بيشبه شخصيتها الراقية و الهادئة.


كتب:"الفستان ناعم جدا و مرتب و تنسيقها minimal و ناجح و الفستان كان من دار Dior...و حبيت انها هي و باقي افراد العائلة لبسوا فساتين بأسعار مقبولة و غير مبالغ فيها مع انها من دور ازياء كبيرة (فستان الملكة لا يتجاوز سعره ال ٢٠٠٠ دولار."

االملكة رانيا
االملكة رانيا
االملكة رانيا
االملكة رانيا
االملكة رانيا
االملكة رانيا
االملكة رانيا
االملكة رانيا
الملكة رانيا إطلالة الملكة رانيا حفل زفاف ابنتها الاميرة ايمان الأميرة إيمان

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