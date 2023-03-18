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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان .. رجال هذه الأبراج يفكرون بالزواج مرة ثانية

الملكة رانيا
الملكة رانيا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

احذروا .. هذا النوع من زجاجات المياه أخطر من مقعد المرحاض

سوف يزعجك هذا بالتأكيد عندما تعلم أن زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام ، والتي يستخدمها معظمنا بشكل ملائم لملء مياه الشرب المفلترة ، تحتوي على جراثيم أكثر من مقعد المرحاض!

سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان| مفاجأة

تصدرت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الاردن، مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية وذلك بعد عقد قران ابنتها الأميرة إيمان.
ظهرت الملكة رانيا في عقد قران أبنتها بإطلالة رقيقة و جذابة للغاية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام متوسطة الطول باللون البيج المتناسق مع أجواء الحفل وزاد من أناقتها.


رجال هذه الأبراج يفكرون بالزواج مرة ثانية| هل زوجك منهم؟

يشعر بعض الرجال بعدم الاكتمال حتى لو كانوا متزوجين من زوجاتهم،  قد يشعرون بأنهم بعيدون عاطفياً وعقلياً عن زوجاتهم ، وفي لحظة ما عندما تصبح المسافة غير محتملة ، يظل الطلاق آخر نقطة وقوف، وبعد ذلك يسعى هؤلاء الأشخاص للحصول على الراحة ، ويبحثون عن الحب مرة أخرى، هؤلاء الرجال منفتحون على الزواج مرة ثانية ويفضلون ذلك.

 

احذر.. حفظ الأفوكادو بهذه الطريقة يصيبك بالإسهال

انتشر مؤخرا طريقة غريبة لحفظ الافوكادو في الثلاجة ، مغمورا في الماء وقد لاقت الفكرة رواجا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد حذرت دراسة جديدة ، أجراها باحثون من جامعة في جامعة أستون برمنغهام، أن حفظ الافوكادو في الثلاجة مغمورا بالماء كما يفعل البعض قد يتسبب في الإصابة بالإسهال.

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