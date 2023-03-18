احذر.. حفظ الأفوكادو بهذه الطريقة يصيبك بالإسهال

انتشر مؤخرا طريقة غريبة لحفظ الافوكادو في الثلاجة ، مغمورا في الماء وقد لاقت الفكرة رواجا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد حذرت دراسة جديدة ، أجراها باحثون من جامعة في جامعة أستون برمنغهام، أن حفظ الافوكادو في الثلاجة مغمورا بالماء كما يفعل البعض قد يتسبب في الإصابة بالإسهال.

مخاطر حفظ الأفوكادو مغمورا في الماء

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن حفظ الأفوكادو مغمورا بالماء في الثلاجة قد يكون بيئة مناسبة لتكون البكتيريا والفطريات، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف الباحثون، إلى أن حفظ الأفوكادو مغمورا بالماء في الثلاجة لفترة أطول يمكن أن يسبب الإسهال.

وأوضح اللاحثون، أن حفظ الافوكادو في الماء قد يعتقد انه يوقف عملية الأكسدة، ولكن قد يجعلها بيئة مثالية للبكتيريا .

وقال الدكتور دوان ميلور، في جامعة أستون برمنغهام، انه بالرغم من وقف الماء لحدوث عملية الأكسدة للأفوكادو، إلا أن وضع الافوكادا في الماء قد يعتبر بيئة صالحة للبكتيريا الكسببة للأمراض، مثل : الإيتيريا والسالومنيلا.

مخاطر حفظ الأفوكادو مغمورا في الماء

وأكد ميلور، أن تخزين الافوكادو في الماء، من المرجح فقط أن يزيد من خطر هذه البكتيريا التي قد تكون موجودة بشكل غير مؤذي على جلد الفاكهة.

وأكد ميلور، أن غمر الافوكادو أو الخضروات بشكل عام في الماء يتسبب في تطوير بكتيريا ليستريوس، والتي تهدد حياة الاطفال والحوامل، ومن يعانون من ضهف جهاز المناعة، وهي حالة خطيرة تسبب الإصابة بنزلات البرد والتعب الشديد عند تناول الأغذية التي تحتوي على بكتيريا.

وحذر أخصائي التغذية توبي كينغ، من غسل الأفوكادو قبل أن توضع في الماء، وذلك لأنه لن يمنع البكتيريا من الانتشار؛ حيث يمكن أن يتسلل إلى قلب الافوكادو عن تخزينها في الماء.