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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة صادمة .. حمية غذائية شهيرة تقودك للإصابة بأمراض مزمنة

مخاطر إتباع حمية
مخاطر إتباع حمية كيتو الغذائية  

يعتبر نظام كيتو الغذائي من أكثر الانظمة التي وجدت رواجا كثيرا في الفترة الاخيرة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، أن نظام الكيتو Keto الغذائي قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض المميتة للقلب والأوعية الدموية.

مخاطر إتباع حمية كيتو الغذائية

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه بالرغم من أن نظام الكيتو الغذائي فعال في فقدان الوزن مع ما يصل إلى 13 مليون أمريكي، إلا أن الدراسة اثبتت بأن له مخاطر مميتة على الصحة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

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وتعقب الباحثون حوالي 1500 شخص لأكثر من عقد من الزمن ممن يتبعوا حمية كيتو الغذائية، ووجدوا أن النظام الغذائي الذي يعتمد على تناول الدهون بشكل اساسي في الطعام قد يؤدي إلى مستويات الكوليسترول "سيئة".

 

ووجد الباحثون، أن من يتبعون نظام كيتو الغذائي عالي الدهون قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل: إنسداد الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بخلاف ممن يتبعون حميات غذائية عادية.

 

ويعتقد الباحثون، أن سبب ارتفاع مستويات الكوليسترول السيء نتيجة إتباع نظام الكيتو الغذائي تسبب في رواسب الدهون داخل الجدران الشريانية الامر الذي يمنع من سريان الدم من وإلى القلب بشكل مثالي.

 

مخاطر إتباع حمية كيتو الغذائية

 

وقالت الدكتورة يوليا إياتان، وهي طبيبة في مركز جامعة كولومبيا البريطانية للابتكار في القلب الذي قاد الدراسة: " الأشخاص الذين يتبعون حمية كيتو الغذائية والتي تعتمد على إستهلاك الدهون بشكل اساسي في السعرات الحرارية، فقد وجدت نتائج الدراسة أن أولئك الذين لديهم أعلى مستويات من الكوليسترول السيئة كانوا في أعلى خطر من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

لذا نصح الباحثون بمراقبة مستويات الكوليسترول الضارة عند إتباع نظام كيتو الغذائي، وذلك لتجنب عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب أو السكتة الدماغية، أو السكري، وارتفاع ضغط الدم، والخمول البدني.

 

ويعتمد نظام كيتو Keto الغذائي الحصول على ما بين 60 و 80 في المائة من السعرات الحرارية اليومية من الدهون، بما في ذلك الجبن والأفوكادو والأسماك الدهنية، و 20 إلى 30 في المائة من البروتينات، ومحاولة استهلاك أكبر عدد ممكن من الكربوهيدرات، مما يعني قطع على الخبز والأرز والبطاطس.

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