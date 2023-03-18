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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بالحسنة في معرض أهلا رمضان

توفير السلع والمواد
توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بالحسنة

قالت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أنه تم توفير السلع  والمواد الغذائية  بمعرض اهلا رمضان ، المقام بمدينة الحسنة، بمنفذ الشركه العامة لتجارة الجملة، للبيع بأسعار مخفضة، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
 

عدم التخزين:

وأكدت أنه تم توفير كميات من الأرز والسكر بسعر ١٤.٥ جنيه للكيلو، والزيت ٨٠٠ ملى بسعر ٣٥ جنيها،   بالإضافة إلى توفير دواجن ومجمدات اللحوم  بأسعار مناسبة مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي.

ونظرا للإقبال الشديد على معارض وشوادر أهلا رمضان اهابت رسلان بالمواطنين شراء إحتياجاتهم وعدم التخزين حيث سيتم بإذن الله صخ السلع المخفضة تباعا وطوال شهر رمضان المعظم .

وأبدى المواطنين بمدينة الحسنة سعادتهم بافتتاح المعرض نظرا لفرق سعر السلع عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة خصم من 20 إلى 30%.

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