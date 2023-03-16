محافظ شمال سيناء يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون لتعزيز الدور المجتمعي للمؤسسات

شهد اللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، مراسم توقيع عدد 3 بروتوكولات بين شركة أسمنت سيناء وكل من مجلس مدينة العريش ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش ، وذلك لتعزيز الدور المجتمعى للمؤسسات داخل الإقليم الواحد.



قام بتوقيع البروتكولات كل من: تامر مجدي راغب العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء ، وأسامة عفش رئيس مركزومدينة العريش وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء وكمال مراد عميد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ، وذلك في حضور، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.



وتم توقيع البروتوكول الأول بين الشركة ومجلس مدينة العريش، حيث يقوم المصنع بإنشاء عدد 20 مظلة انتظار للمواطنين بشارعى الفاتح وأسيوط وصيانتهم بصفة دورية نظير اعفاءه من رسوم الإعلانات المقررة، مع وضع شعار المحافظة والشركة على المظلات، إلى جانب وضع 10 أعلام للجمهورية على امتداد المحور ، وتشجير وتجميل المنطقة المحيطة بمبنى المجلس الجديد.



والبروتكول الثانى بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتنظيم زيارات ميدانية ليوم واحد للطلاب والعاملين بالمدارس الى مصنع الأسمنت المملوك للشركة، وذلك للتعرف على كيفية صناعة الأسمنت ودور المصنع في تعيين أبناء سيناء للحد من البطالة.



والبروتوكول الثالث بين الشركة والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش ، ويتضمن العقد عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل وخدمات التدريب المهنى والبحث العلمى والاستشارات العلمية، حيث تقوم الشركة بعقد تدريب ميدانى للطلاب والخريجين من خلال التدريب الصيفى لطلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة خلال إجازة الصيف لمدة شهر، والتدريب التحويلى لمدة 6 أشهر لخريجى المعهد لتأهيلهم لسوق العمل، على أن تكون الأولوية في التعيين لخريجي المعهد المتدربين في حال توافر فرص عمل بالشركة، بالإضافة الى تنظيم زيارات ميدانية ليوم واحد للطلاب والعاملين في المعهد للمصنع.

أسمنت سيناء



وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هذه البروتوكولات بداية للتعاون بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية وشركة أسمنت سيناء، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية على ضرورة تنظيم رحلات للشباب لزيارة المشروعات الكبرى والتعرف على جهود الدولة ، وأنه لابد من تشجيع أولادنا على زيارة المشروعات والمصانع لتعظيم الاستفادة منها والاستخدام الأمثل للإمكانيات المستخدمة.



وأشار المحافظ إلى أن إقامة ميناء العريش البحرى والتجارى يعتبر صرحا هاما وكبيرا لخدمة ثروات المحافظة وتصدير منتجات سيناء من أسمنت ورخام ورمل زجاجى وملح إلى دول العالم.



وأضاف تامر مجدى عضو مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء أن المسؤولية المجتمعية جزء لا يتجزأ من مهمة الشركة، وأن هدفنا الدائم الاهتمام بالاستثمارات على أرض المحافظة .. مشيرا إلى أن بروتوكولات التعاون التى تمت تحت رعاية المحافظ تهدف إلى خدمة المجتمع السيناوى وتيسير حركة انتقال المواطنين الى جانب المساهمة في خطة الدولة في توفير فرص عمل ونقل صورة جيدة عن واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالمحافظة ، وهى شركة أسمنت سيناء .

IMG-20230316-WA0025

IMG-20230316-WA0032