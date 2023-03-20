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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة في طقس أول أيام رمضان ودرجة الحرارة نهارًا

درجات الحرارة- أرشيفية
درجات الحرارة- أرشيفية

يبحث الكثير عن طقس أول أيام شهر رمضان المبارك والذي يبدأ فلكيا يوم الخميس المقبل 23 مارس 2023.

طقس أول أيام رمضان

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الجو خلال أول أيام شهر رمضان 2023، والذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة إلى حوالي 26 مئوية للعظمى على القاهرة.

درجات الحرارة

وأضافت «غانم»،خلال تصريحات في مداخلة تليفزيونية عبر قناة صدى البلد  مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي»،،  أنه متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الاثنين، وفرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية بين الخفيفة والمتوسطة، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري تكون غير مؤثرة على نشاط الأعمال.

أمطار خفيفة

انتهاء فصل الشتاء

وينتهي رسميا فصل الشتاء اليوم، ليبدأ الربيع غد الثلاثاء، الذي سيشهد بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة».

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ، بتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت رسميا انتهاء فصل الشتاء اليوم الاثنين، ليبدأ فصل الربيع غدٍ الثلاثاء، الموافق 21 مارس الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر؛ بحيث ينتهي يوم 20 يونيو 2023م.

تقلبات جوية حادة وسريعة

وخلال الربيع تشهد البلاد اعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان، مع حدوث تقلبات جوية حادة وسريعة في أغلب الأحيان؛ نتيجة تكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية ومتجهة للصحراء الغربية ثم لمصر،يصاحبها  رياح جنوبية غربية نشطة تعرف برياح الخماسين المثيرة للأتربة، والتي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، يصاحبها موجات شديدة الحرارة وانخفاض في نسب الرطوبة، وبعدها يحدث تحول جذري للأجواء وتنخفض درجات الحرارة وتسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

تقلبات جوية

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منخفض البحر الأحمر

ينشط أحيانًا منخفض البحر الأحمر (السودان الموسمي) الذي يؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي إلى سقوط أمطار قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

طقس الأيام الأولى من رمضان 

وتشهد البلاد يوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان، نشاط في الرياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، اما الجمعة والسبت 24 و 25 ، تشهد البلاد  نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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