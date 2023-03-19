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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نصيحة عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. وتفاصيل طقس أول أيام رمضان

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا وخلال أول أيام شهر رمضان.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامي عزة مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"غدًا انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع بعد غد الثلاثاء؛ الذي سيشهد بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة".

وأضافت:" متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا، وفرص لسقوط أمطار على المناطق الساحلية بين الخفيفة والمتوسطة، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري تكون غير مؤثرة على الأعمال".


ووجهت منار غانم، نصيحة للمواطنين، بضرورة  تناول قدر كبير من السوائل خلال فترة السحور، مؤكدة أن درجة الحرارة أول أيام الشهر الكريم ستكون حوالي 26 مئوية؛ ومتوقع أجواء باردة ليل هذا اليوم.

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