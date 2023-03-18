تقلبات جوية وأمطار مستمرة وسط طوارئ بـ صرف الإسكندرية

شهدت محافظة الاسكندرية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم السبت أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مختلف مناطق الاسكندرية.



وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية إن الأمطار بدأت خفيفة في الواحدة صباحا وزادت غزارتها تدريجيا ومتوقع استمرارها طوال اليوم ولم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

كما أكد استمرار تمركز ١٥٠ سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

جدير بالذكر انه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات من صباح يوم الجمعة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.

وناشدت الشركة المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن ١٧٥ أو علي رسايل صفحة الشركة علي موقع الفيس بوك.