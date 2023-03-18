شهدت منطقة حي المنتزه أول بالإسكندرية، أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك تزامنا مع توقعات سقوط أمطار، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكان عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم السبت، محذرة من تأثر شمال الجمهورية بنوة الشمس الكبيرة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح التقرير المصور، عن أنه الأرصاد الجوية تحذر من هذه النوة والتي تبدأ اليوم السبت، ويصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، مع انخفاض درجات الحرارة لتصل ل 14 درجة مئوية خلال ساعات الليل.

وتابع التقرير المصور ، أن الأرصاد الجوية تتوقع أن يستمر سقوط الأمطار من اليوم السبت حتى الاثنين مصحوبا بانخفاض في درجات الحرارة، محذرة من برودة الطقس ليلا حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

فيما شدد التقرير المصور، على ضرورة شدد الالتزام بارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال ساعات الليل، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم السبت

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 درجة مئوية نهارًا، 13 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 19 درجة مئوية نهارًا، و14درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و10 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.

أمطار غزيرة تضرب حي المنتزه في الإسكندرية