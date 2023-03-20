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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| مشروب شعبي.. كوب منه يحارب السرطان ويقوي المناعة.. ونوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مشروب شعبي .. كوب منه يحارب السرطان ويقوي المناعة

فوائد صحية عديدة لتناول كوب من عصير القصب فهو يعمل على تخفيض الدهون والكوليسترول ويساعد على  تقوية الأسنان والعظام. 

يعد عصير قصب السكر ، غني بالعناصر الغذائية الحيوية التي تساعد  في علاج انخفاض مستويات السكر وبالتالي يحسن مستويات الطاقة لديك عن طريق تطبيع إفراز الجلوكوز في أجسامنا. 

موجود في كل مطبخ.. نوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية

 فوائد صحية عديدة لتناول بذور الخردل وذلك لخصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات والطفيليات، كما أنها تقلل الالتهاب في الجسم. 

إليك بعض الفوائد الصحية لتناول بذور الخردل لصحتك، توفقا لموقع هيلث شمل  العناصر الغذائية الأساسية  لبذور الخردل غناها بالفيتامينات  مثل  A و C و E و K و B6 المعادن مثل النحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك والفوسفور، إليك فوائد أخرى لبذور الخردل وفقا لموقع هيلث لاين: 

سريع وفعال.. رجيم الأسبوع من رمضان لنحت قوامك

تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون في رمضان يمكنك تجربة رجيم الأسبوع الأول من رمضان لحرق ونسف الدهون يقدمه موقع هيلث لاين 

هل تبحثين عن أطعمة سريعة للتخلص من انسداد الشرايين والحفاظ على صحتها والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

هل تبحثين عن أطعمة سريعة للتخلص من انسداد الشرايين والحفاظ على صحتها والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين وفقا لموقع بولد سكاي الهنديهل تبحثين عن أطعمة سريعة للتخلص من انسداد الشرايين والحفاظ على صحتها والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

بذور الخردل نسف الدهون حرق دهون

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