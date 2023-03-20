نشرة المرأة| مشروب شعبي.. كوب منه يحارب السرطان ويقوي المناعة.. ونوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فوائد صحية عديدة لتناول كوب من عصير القصب فهو يعمل على تخفيض الدهون والكوليسترول ويساعد على تقوية الأسنان والعظام.

يعد عصير قصب السكر ، غني بالعناصر الغذائية الحيوية التي تساعد في علاج انخفاض مستويات السكر وبالتالي يحسن مستويات الطاقة لديك عن طريق تطبيع إفراز الجلوكوز في أجسامنا.

فوائد صحية عديدة لتناول بذور الخردل وذلك لخصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات والطفيليات، كما أنها تقلل الالتهاب في الجسم.

إليك بعض الفوائد الصحية لتناول بذور الخردل لصحتك، توفقا لموقع هيلث شمل العناصر الغذائية الأساسية لبذور الخردل غناها بالفيتامينات مثل A و C و E و K و B6 المعادن مثل النحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك والفوسفور، إليك فوائد أخرى لبذور الخردل وفقا لموقع هيلث لاين:

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هل تبحثين عن أطعمة سريعة للتخلص من انسداد الشرايين والحفاظ على صحتها والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

هل تبحثين عن أطعمة سريعة للتخلص من انسداد الشرايين والحفاظ على صحتها والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين وفقا لموقع بولد سكاي الهنديهل تبحثين عن أطعمة سريعة للتخلص من انسداد الشرايين والحفاظ على صحتها والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الشرايين وفقا لموقع بولد سكاي الهندي