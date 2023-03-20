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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريع وفعال.. رجيم الأسبوع من رمضان لنحت قوامك

رجيم
رجيم

تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون في رمضان يمكنك تجربة رجيم الأسبوع الأول من رمضان لحرق ونسف الدهون يقدمه موقع هيلث لاين

وجبة الأفطار 
 

طبق سلاطة زبادى + طبق من شوربة الخضار + شريحتان من اللحم المشوى + ربع فرخة مشوية أو شريحتان كبدة مشوية

أو

كوب عصير برتقال أو جوافة بدون سكر ثم سلطة + 2 قطعة لحمة أو 2 صوابع كفتة أو 6 ملاعق مسقعة + 4 ملاعق أرز أو واحد سن


- بين الإفطار والسحور 

 

ثمرة فاكهة أو قطعة حلويات مرة أسبوعيا
 

-السحور 

 بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول بالليمون+نصف رغيف الخبز
أو

5 ملاعق بطاطس مسلوقة + 4 شرائح كانتلوب
 

 أو

2 بيضة + زبادى

حرق دهون نسف الدهون رجيم الأسبوع الأول وجبة الافطار

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