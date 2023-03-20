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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب شعبي .. كوب منه يحارب السرطان ويقوي المناعة

صدى البلد

فوائد صحية عديدة لتناول كوب من عصير القصب فهو يعمل على تخفيض الدهون والكوليسترول ويساعد على  تقوية الأسنان والعظام. 

1-انخفاض مستويات السكر

يعد عصير قصب السكر ، غني بالعناصر الغذائية الحيوية التي تساعد  في علاج انخفاض مستويات السكر وبالتالي يحسن مستويات الطاقة لديك عن طريق تطبيع إفراز الجلوكوز في أجسامنا. 

 كوب من عصير قصب السكر مع وجبتك الصباحية سيبقيك بلا شك نشيطًة طوال اليوم. 

يمكنك أيضًا استبدال القهوة بعصير القصب لزيادة الطاقة التي تشتد الحاجة إليها دون آثار جانبية سلبية.

2-يحسن الهضم

من بين الفوائد العديدة لعصير قصب السكر  استخدامه  للأغراض الطبية. يمكن تحضيره بغلي عصير قصب السكر مع الزنجبيل الطازج وقليل من عصير الليمون.

3- محاربة السرطان

يعتبر عصير قصب السكر قلويًا بشكل طبيعي ويعزز مناعة الجسم بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم والمنغنيز والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم. 

يساعد تناول  كوب من عصير قصب السكر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع على تحسين المناعة بشكل عام.

4-يمنع الشيخوخة

 عصير قصب السكر غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد وحمض الفينول و يمكنك دائمًا دمج عصير قصب السكر في روتين جمالك ولكن لا شيء أفضل من دمجه في نظامك الغذائي. 

5-تقوية المناعة

يمكن تحويل عصير قصب السكر إلى مشروب لذيذ من خلال مزجه مع المكونات الصحية مثل النعناع وعصير الليمون والزنجبيل. 

6-يحافظ على صحة الكلى

يعتبر عصير قصب السكر من مدرات البول القوية التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، لذلك فهو يساعد في الحفاظ على صحة الكلى ويمنع أمراضًا مثل حصوات الكلى. هذا يساعد في علاج المشاكل الصحية مثل التهابات الكلى والتهابات المسالك البولية .

 

عصير القصب تخفيض الدهون مستويات السكر تقوية المناعة صحة الكلى

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