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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان اليوم برفقة الإفتاء..1700 يورو.. تمويل العلوم والابتكار توضح تفاصيل التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انتهاء فعاليات المؤتمر الدولي لقسم اللغة الإنجليزية بنسخته الرابعة بألسن عين شمس
تواصل  اليوم كلية الألسن جامعة عين شمس ، فعاليات المؤتمر الدولي لقسم اللغة الإنجليزية في نسخته الرابعة والذى بدء يوم ١٩ مارس علي ان ينتهي اليوم ٢١ مارس ٢٠٢٣.

1700 يورو.. تمويل العلوم والابتكار توضح تفاصيل التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي، منحة ما بعد الدكتوراه ( الدورة العاشرة)، وذلك للتدريب العملي بمعامل فرنسا، والتعاون البحثي المشترك لمدة 6 أشهر، بدعم 1700 يورو شهريًا.

البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان اليوم برفقة دار الإفتاء
يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هلال شهر رمضان 2023، اليوم، الثلاثاء 21 مارس من مقر المعهد بمرصد حلوان.

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي
تواصل  جامعة حلوان، تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة، كل وفق تخصصه.

غدا.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بكلية الآثار جامعة عين شمس
ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس غدا الأربعاء الموافق ٢٢مارس ٢٠٢٣ ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ، فى تمام الساعة ١١ صباحا بمقر كلية الآثار ،جامعة عين شمس.

 

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