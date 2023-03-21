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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء فعاليات المؤتمر الدولي لقسم اللغة الإنجليزية بنسخته الرابعة بألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

تواصل  اليوم كلية الألسن جامعة عين شمس ، فعاليات المؤتمر الدولي لقسم اللغة الإنجليزية في نسخته الرابعة والذى بدء يوم ١٩ مارس علي ان ينتهي اليوم ٢١ مارس ٢٠٢٣.

 

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لقسم اللغة الإنجليزية خلال نسختة الرابعة، بعنوان "النقلات النوعية العابرة للحدود في الأدب واللغة والترجمة"،


أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية،  أن فعاليات المؤتمر جاءت تماشيًا مع الاتجاهات البحثية الحديثة والتي تدعو إلى طمس الحدود بين مباحث الأدب واللغة والترجمة من ناحية والعلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجية كافة من ناحية أخرى سعيًا وراء تكاملها.

وتابعت حديثها مشيرة إلى الدور الريادي الذى لعبته الكلية منذ انشائها؛ على يد رائد النهضة المصرية رفاعة رافع الطهطاوي فى عام ١٨٣٥، و النقلة النوعية الذى احدثها من خلال تأسيس مدرسة الألسن و حركة الترجمة و توجيه المسيرة فى اتجاه التفكير العلمى فى مصر الحديثة.

وخلال كلمته أعرب الدكتور أحمد صديق، رئيس قسم اللغة الإنجليزية عن سعادته لعودة مؤتمر القسم الدولي للانعقاد وجها لوجه بعد انقطاع دام خمس سنوات بسبب جائحة كورونا، منوها إلى أن ذلك يزيد من فرص التفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين والحضور.

وأشار إلى أهمية عقد هذه اللقاءات الأكاديمية التي تعد فرصة عظيمة للباحثين والطلاب للوقوف على أحدث الموضوعات في تخصصاتهم، وتبادل وجهات النظر مع باحثين من مختلف أنحاء العالم، واستكشاف آفاق جديدة للبحث، مما يثري الأنشطة البحثية ويدفع عجلة التقدم إلى الأمام.

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