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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان اليوم برفقة دار الإفتاء

استطلاع هلال شهر
استطلاع هلال شهر رمضان

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هلال شهر رمضان 2023،   اليوم، الثلاثاء 21 مارس من مقر المعهد بمرصد حلوان.

قال الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، (مرصد حلوان) أن المعهد سوف يقوم بـ استطلاع هلال شهر رمضان 2023 من داخل مرصد حلوان اليوم، بإضافة أيضاً الي استطلاع الهلال من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة.

وصرح عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن استطلاع هلال شهر رمضان 2023، يأتي بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1444هـ ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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واضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، أن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

وتضم كل لجنة أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد.ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر رمضان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

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