دار الإفتاء تستطلع هلال شهر الصوم الثلاثاء المقبل .. اللهم بلغنا رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنها ستستطلع هلال شهر رمضان الثلاثاء المقبل، قائلة:" اعرف موعد بداية شهر رمضان المبارك من المصدر.. اللهم بلغنا رمضان".

ويفصلنا على شهر رمضان نحو 4 أيام، فوفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، فيتبقى حوالى 4 أيام على شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا.

دعاء استقبال رمضان

اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يارب العالمين.

اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه للصيام و القيام.

اللهم اني نويت صيام رمضان فإن اخذت روحي قبل قدومه ف أرحمني وأكتبني من الصائمين.

10 نصائح لاستقبال رمضان

1) افتح صفحة جديدة فى رمضان مع ربك ونفسك ومع الناس.

2) اهجر الذنوب كلها واتركها لله ستجد حلاوة ذلك فى قلبك.

3) رتب أوقاتك واملأها بما ينفعك فى الدنيا والآخرة.

4) حافظ على الصلوات المفروضة فى أوقاتها مع أهل بيتك.

5) صاحب القرآن فى شهر القرآن، وليكن وردك من القرآن الكريم قراءة جزء أو أكثر كل يوم.

6) لا تترك الدعاء وخصوصًا عند الإفطار فإن لك دعوة مستجابة كل يوم.

7) أكثر من النوافل والصلاة والصدقة وجبر الخواطر.

8) عليك بكثرة ذكر الله تعالى من استغفار وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حيثما تجد قلبك.

9) احرص على صلاة القيام ومناجاة أرحم الراحمين، خاصة فى أوقات الأسحار قبيل الفجر.

10) اسجد واقترب فأكثر من السجود فهو سبب فى زوال الهم وتنوير القلب.