غدا.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بكلية الآثار جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس غدا الأربعاء الموافق ٢٢مارس ٢٠٢٣ ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ، فى تمام الساعة ١١ صباحا بمقر كلية الآثار ،جامعة عين شمس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار،

وتعد ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآثار في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

ينظم ورشة العمل الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

تستهدف ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، طلاب الدراسات العليا، وطلاب المراحل الأولي بالكلية.

يحاضر بورشة العمل سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني.

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، واستراتيجيات التحضير للأمتحان.

وكانت قد افتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لقسم اللغة الإنجليزية خلال نسختة الرابعة، بعنوان "النقلات النوعية العابرة للحدود في الأدب واللغة والترجمة"، بحضور أحمد صديق، رئيس قسم اللغة الإنجليزية، فدوى كمال عبد الرحمن، رئيس المؤتمر، ألبرخت كلاسن من جامعة أريزونا، فرانز بوشهاكر، من جامعة فيينا بالنمسا، فيروزا جوسوالا، ودعاء عمران، من جامعة نيو مكسيكو، بيل براون، من جامعة شيكاجو، كلاسين من جامعة اريزونا، الى جانب العديد من الأساتذة المشاركين من الجامعات المصرية والعربية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، يعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ١٩-٢١ مارس.



وخلال كلمتها أكدت سلوى رشاد، عميد الكلية، أن فعاليات المؤتمر جاءت تماشيًا مع الاتجاهات البحثية الحديثة والتي تدعو إلى طمس الحدود بين مباحث الأدب واللغة والترجمة من ناحية والعلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجية كافة من ناحية أخرى سعيًا وراء تكاملها.