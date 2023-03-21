عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان، تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة، كل وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الـ"أون لاين"، عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك في البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن هذه الدورات يستعد المركز لتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي، الثلاثاء 28 مارس 2023.

ويتم تنفيذ هذه البرامج، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان، أعلنت حضور النجم إيهاب توفيق الحفل الختامي لمسابقة “أنت النجم” بالجامعة، وإشرافه على الحفل في المجالات الفنية والثقافية كعضو لجنة التحكيم في مجال الموسيقى والغناء.

ومن المقرر أن يقام الحفل بالمسرح الكبير بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة يوم الأربعاء الموافق 22-3-2023م بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ويعقد الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، محمد السيد جاد مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.

البحث العلمي رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

ترشيحاتنا

سلطات القرم: إصابة شخص بجروح في انفجار مدو وقع في الجزيرة

أوكرانيا: تدمير صواريخ كروز للأسطول الروسي في البحر الأسود بانفجار القرم

بصورة كوميدية.. محمد صلاح يشارك متابعيه على إنستجرام أجواء معسكر المنتخب

وزارة الدفاع الأوكرانية: انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم| فيديو

لم يعمل بمصر| شبانة: مدرب أجنبي جديد للزمالك.. وهذا موعد رحيل فيريرا

أول تعليق من خالد الغندور على انضمام كهربا للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ