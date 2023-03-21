اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي

تواصل جامعة حلوان، تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة، كل وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الـ"أون لاين"، عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك في البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن هذه الدورات يستعد المركز لتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي، الثلاثاء 28 مارس 2023.

ويتم تنفيذ هذه البرامج، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان، أعلنت حضور النجم إيهاب توفيق الحفل الختامي لمسابقة “أنت النجم” بالجامعة، وإشرافه على الحفل في المجالات الفنية والثقافية كعضو لجنة التحكيم في مجال الموسيقى والغناء.

ومن المقرر أن يقام الحفل بالمسرح الكبير بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة يوم الأربعاء الموافق 22-3-2023م بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ويعقد الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، محمد السيد جاد مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.