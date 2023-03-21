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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه.. فيات X500 بخصم 70% لفترة محدودة

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

لو دخلك على قدك.. 5 سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه| صور

يبحث العديد من المشترين الجدد عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وخاصة السيارات الصينية.

 

بداية من 380 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر| صور

يشهد السوق المصري منافسة قوية في فئة سيارات السيدان الاقتصادية، والتي تمثل الفئة الأرخص سعراً، وتشتهر هذه الفئة بالعديد من السيارات المعروفة مثل نيسان صني ورينو لوجان وشيفروليه أوبترا.

 

أشتري فيراري بخصم 70% وبدون جمارك.. تفاصيل

تمتلك سيارات العلامة التجارية فيراري جاذبية وأناقة لا مثيل لها في عالم السيارات الفارهة، بداية من تصميمها الذي يحمل الهوية العريقة للعلامة التجارية، ونهاية بقة محركاتها الخارقة والمشتقة من عالم سيارات السباق.

 

هوندا سفيك مستعملة بـ 50 ألف جنيه| صور

قدمت هوندا الجيل الأول من سيارة سفيك  في يوليو من عام 1972 كسيارة صغيرة 2 باب، وفي سبتمبر من نفس العام ظهرت نسخة 3 أبوب هاتشباك مزودة بمحرك سعته 1200 سى سى وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي، ووفرت مقصورة داخلية مناسبة ومساحة كبيرة للركاب.

 

لفترة محدودة .. فيات X500 بخصم 70% | تفاصيل

تقدم العلامة التجارية الإيطالية فيات باقة من السيارات المميزة في السوق المصري والخليجي، ويأتي في مقدمتها سيارة الكروس أوفر الرياضية فيات X500، والتي تتألق بجيل جديد، وتعتبر أحد أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج.

 

 

سيارات مستعملة سيدان فيراري هوندا سفيك فيات X500

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هوندا سفيك مستعملة بـ 50 ألف جنيه| صور

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