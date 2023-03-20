هوندا سفيك مستعملة بـ 50 ألف جنيه| صور

قدمت هوندا الجيل الأول من سيارة سفيك في يوليو من عام 1972 كسيارة صغيرة 2 باب، وفي سبتمبر من نفس العام ظهرت نسخة 3 أبوب هاتشباك مزودة بمحرك سعته 1200 سى سى وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي، ووفرت مقصورة داخلية مناسبة ومساحة كبيرة للركاب.

هوندا سفيك موديل 1982

وفي عام 1980 ظهر الجيل الثاني من السيارة وأستمر إنتاجه حتى عام 1983، وتميز عن الجيل السابق بحجمه الأكبر والأوسع، وتصميمه يأتي بزوايا أكثر انسيابية، وجاء بنفس المحرك ولكنه أكثر تطورا.

ويضم السوق المصري باقة من السيارات المستعملة التي تشتهر باعتماديتها مقارنة بسعرها، حيث يبحث العديد من المواطنين محدودي الدخل عن شراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة.

وعرفت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

هوندا سفيك موديل 1982

مواصفات السيارة هوندا سفيك موديل 1982

جاءت السيارة هوندا سفيك موديل 1982 بمحرك سعة 1300 سي سي، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وينتج المحركة قوة تصل الى 60 حصان، بنظام الجر الأمامي للعجلات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة هوندا سفيك موديل 1982 نحو 200 ألف كيلومتر، وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت، وتأتي بتصميم هاتشباك خارجي، وتتسع السيارة لأربعة أشخاص بالغين.

هوندا سفيك موديل 1982

سعر السيارة هوندا سفيك موديل 1982 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة هوندا سفيك موديل 1982 في سوق المستعمل بـ 50 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.