مواصفات فاخرة.. 5 سيارات كوبيه وسيدان في السعودية| صور

يحتوي السوق السعودي على العديد من السيارات الفارهة من علامات تجارية شهيرة مثل BMW ومرسيدس ولكزس، وتتمتع بجذابية وتصميم نادر وأنيق.

BMW 4 Series موديل 2023

BMW 4 Series موديل 2023

تعتمد السيارة BMW 4 Series موديل 2023 كوبيه على محرك بسعة 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 326 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوان.

أسعار BMW 4 Series موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 215,000 ريال

الفئة الثانية بسعر 243,000 ريال

الفئة الثالثة بسعر 269,000 ريال

مرسيدس E-CLASS موديل 2023

مرسيدس E-CLASS موديل 2023

جاءت السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023 كوبيه بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 258 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوان.

أسعار مرسيدس E-CLASS موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 311,947 ريال

الفئة الثانية بسعر 346,012 ريال

جينيسيس G80 موديل 2023

جاءت السيارة جينيسيس G80 موديل 2023 بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 258 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوان.

أسعار جينيسيس G80 موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 233,835 ريال

الفئة الثانية بسعر 301,225 ريال

الفئة الثالثة بسعر 341,935 ريال

الفئة الرابعة بسعر 347,685 ريال

انفينيتي كيو 60 موديل 2023

انفينيتي كيو 60 موديل 2023

جاءت السيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023 بمحرك بسعة 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 300 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثوان.

أسعار انفينيتي كيو 60 موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 215,900 ريال

الفئة الثانية بسعر 219,900 ريال

لكزس RC موديل 2023

لكزس RC موديل 2023

حصلت السيارة لكزس RC موديل 2023 على محرك بسعة 3500 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 314 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 377 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 230 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.1 ثانية.

أسعار لكزس RC موديل 2023

تتوفر بفئة واحدة يبلغ سعرها 257,140 ريال