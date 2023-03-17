عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات فاخرة.. 5 سيارات كوبيه وسيدان في السعودية| صور

صدى البلد

يحتوي السوق السعودي على العديد من السيارات الفارهة من علامات تجارية شهيرة مثل BMW ومرسيدس ولكزس، وتتمتع بجذابية وتصميم نادر وأنيق.

بداية من 615 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات صينية في مصر| صور

5 سيارات جديدة موديل 2023 في السوق المصري| صور

BMW 4 Series  موديل 2023

BMW 4 Series موديل 2023

تعتمد السيارة BMW 4 Series  موديل 2023 كوبيه على محرك بسعة 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 326 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوان.

 

أسعار BMW 4 Series  موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 215,000 ريال

الفئة الثانية بسعر 243,000 ريال

الفئة الثالثة بسعر 269,000 ريال

مرسيدس E-CLASS موديل 2023

مرسيدس E-CLASS موديل 2023

جاءت السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023 كوبيه بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 258 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوان.

 

أسعار مرسيدس E-CLASS موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 311,947 ريال

الفئة الثانية   بسعر 346,012 ريال

 

جينيسيس G80 موديل 2023

جاءت السيارة جينيسيس G80 موديل 2023  بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 258 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوان.

أسعار جينيسيس G80 موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 233,835 ريال

الفئة الثانية بسعر 301,225 ريال

الفئة الثالثة بسعر 341,935 ريال

الفئة الرابعة بسعر 347,685 ريال

انفينيتي كيو 60 موديل 2023

انفينيتي كيو 60 موديل 2023

جاءت السيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023 بمحرك بسعة 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 300 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثوان.

 

أسعار انفينيتي كيو 60 موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 215,900 ريال

الفئة الثانية بسعر 219,900 ريال

لكزس RC موديل 2023

لكزس RC موديل 2023

حصلت السيارة لكزس RC موديل 2023 على محرك بسعة 3500 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 314 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 377 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 230 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.1 ثانية.

 

أسعار لكزس RC موديل 2023

تتوفر بفئة واحدة يبلغ سعرها 257,140 ريال

 

مرسيدس E-Class BMW 4 جينيسيس G80 انفينيتي كيو 60 لكزس RC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

أول تعليق من شوبير على هدف كهربا للأهلي في مرمى القطن الكاميروني

موضوعات متعلقة

بنتلي تحقق أرباحًا قياسية في عام 2022 بزيادة 82٪

بفضل مصنع برلين.. تسلا تتربع على عرش مبيعات السيارات الكهربائية

أستون مارتن تطرح ساعة بقيمة 620 ألف جنيه| صور

بـ 100 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيدان صينية مستعملة| صور

بداية من 615 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات صينية في مصر| صور

بخصم 70%.. اشتري أودي A8 بدون جمارك| تفاصيل

لو متوظف جديد .. أشهر سيارة هاتشباك فرنسية بـ 100 جنيه | صور

أشهر سيارات BMW الرياضية بخصم 70%.. صور

ترشيحاتنا

كتف في كتف| الرئيس : فرق كبير بين الإيد اللي بتطبطب واللي بتدمر

حكم يلغي هدفًا بعد الرجوع لـ الموبايل في مباراة النصر والسويس

للأسر بشهر رمضان.. مؤسسة أبو العينين: نجهز آلاف الكراتين لمبادرة كتف في كتف

احسب هتقبض كام.. جدول صرف معاشات أبريل بالمواعيد والزيادات الجديدة

مواصفات فاخرة.. 5 سيارات كوبيه وسيدان في السعودية| صور

السيسي يشهد فيلما تسجيليا حول قصص نجاح متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الباردة.. بأسهل الخطوات

بدون بيض .. طريقة عمل الكريب

مرض خطير يصيب النساء بسبب التعرض للإجهاض

مسلسلات رمضان 2023.. الكبير أوي 7| قنوات العرض ومفاجآت العمل وحقيقة وجود دنيا سمير غانم

فيديو

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

أعلى شهادة في البنوك.. تفاصيل سعر الفائدة ومدتها

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ