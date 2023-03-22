أخبار الرياضة| إجراء صادم ضد سامسون.. وقرار عاجل من الأهلي ضد ثنائي الفريق.. ومفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

علّق كارليس كوادرات، المدرب السابق لنادي ميتلاند الدنماركي، على احتمالية رحيل إمام عاشور، عن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

فجّر المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي سيعلن عن تجديد عقد حسين الشحات وياسر إبراهيم عقب لقاء الهلال السوداني.

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن جمهور النادي الأهلي دائمًا يساند قرارات مجلس الإدارة، وهو ما يُعطي قوة للمجلس في جميع قراراته، مشيرًا إلى أن الجمهور يكون غاضبًا في حالة تراجع نتائج فريق الكرة تحديدًا.

أكد مصطفى زيكو، لاعب فريق حرس الحدود، إن شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي والزمالك، ولكنه يضع تركيزه حاليا مع الفريق من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الإيفوارى محمد زوجرانا لاعب وسط فريق أسيك أبيدجان الإيفواري خارج حسابات النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك استقر على تسويق الثنائي سامسون إكينولا وإبراهيما نداي لاعبا الأبيض مع نهاية الموسم الجاري.

أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يقبل استقالة أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأبيض حتى الآن وهناك مشاورات حول الاستقالة التي تقدم بها في الساعات الماضية.