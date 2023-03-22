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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| إجراء صادم ضد سامسون.. وقرار عاجل من الأهلي ضد ثنائي الفريق.. ومفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا

سامسون
سامسون

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

علّق كارليس كوادرات، المدرب السابق لنادي ميتلاند الدنماركي، على احتمالية رحيل إمام عاشور، عن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

فجّر المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.

قرار عاجل من الأهلي ضد ثنائي الفريق قبل مواجهة الهلال

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي سيعلن عن تجديد عقد حسين الشحات وياسر إبراهيم عقب لقاء الهلال السوداني.

بيراميدز يُقدم عرضًا مغريًا لنجم الزمالك .. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن جمهور النادي الأهلي دائمًا يساند قرارات مجلس الإدارة، وهو ما يُعطي قوة للمجلس في جميع قراراته، مشيرًا إلى أن الجمهور يكون غاضبًا في حالة تراجع نتائج فريق الكرة تحديدًا.

نجم الأهلي المحتمل يُفجرها: مفيش لاعيب في مصر يساوي 30 مليون جنيه

أكد مصطفى زيكو، لاعب فريق حرس الحدود، إن شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي والزمالك، ولكنه يضع تركيزه حاليا مع الفريق من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

عاجل .. كولر يرفض ضم نجم منتخب كوت ديفوار

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الإيفوارى محمد زوجرانا لاعب وسط فريق أسيك أبيدجان الإيفواري خارج حسابات النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

إجراء صادم من الزمالك ضد سامسون ونداي.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك استقر على تسويق الثنائي سامسون إكينولا وإبراهيما نداي لاعبا الأبيض مع نهاية الموسم الجاري.

خالد لطيف يُفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يقبل استقالة أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأبيض حتى الآن وهناك مشاورات حول الاستقالة التي تقدم بها في الساعات الماضية.

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