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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بيراميدز يُقدم عرضًا مغريًا لنجم الزمالك .. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن جمهور النادي الأهلي دائمًا يساند قرارات مجلس الإدارة، وهو ما يُعطي قوة للمجلس في جميع قراراته، مشيرًا إلى أن الجمهور يكون غاضبًا في حالة تراجع نتائج فريق الكرة تحديدًا.

وقال “الخضري” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللاعبون الحاليون لم يعتادوا على الأجواء الجماهيرية والضغط الكبير، وأتصور أن الأهلي سوف يصعد إلى الدور القادم، وسيكون للجمهور دور كبير في تحفيز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر".

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وأضاف: "صن داونز كان متعاطفًا مع الهلال خلال مباراة الفريقين، وركلة الجزاء التي ضاعت في نهاية المباراة صعبت الأمور تمامًا، والفريق الجنوب أفريقي كان يرغب في إقصاء الأهلي وتأهل الهلال".

وتطرّق للحديث عن أزمة الزمالك، وقال: "فيريرا كان يجب رحيله من فترة طويلة، وله رصيد كبير عند جمهور النادي، وسيظل من أبرز المدربين الذين قادوا الفريق، وقد يكون هناك ظروف في الموسم الحالي لم تساعده مثل مستوى اللاعبين وتقدمه في السن لكنه أخطأ في قرار العودة بعد رحيله".

بيراميدز يٌغري نجم الزمالك

وأضاف: "يوسف نبيه لديه عرض من بيراميدز مقابل 7 ملايين جنيه سنويًا وعرض الزمالك الأخير لم يتخط المليون ونصف سنويًا للتجديد، وموضوع ابن النادي انتهى".

وأكمل: "هناك مفاجآت كبرى في نهاية الموسم، بعض الأسماء الكبيرة سيرحلون عن الزمالك، ولكن لن أفصح عن الأسماء في الوقت الراهن".

وتابع: "الزمالك لديه لاعبون كثيرون مميزون، وبعضهم مُعار لفرق أخرى، مثل حمدي علاء الذي انضم لنادي البنك الأهلي على سبيل الإعارة، وعقد يوسف نبيه وصل لـ60 ألف جنيه بعد خصم الضرائب، وهو لديه عقد قديم، على عكس سيف جعفر الذي يتقاضى راتباً مالياً كبيراً بفضل والده رغم أن فيريرا كان يرغب في رحيله بداية الموسم".

وأتم: "محمود شبانة لاعب جيد أيضًا ولا أعرف سر ابتعاده عن المباريات الأخيرة".

الزمالك أحمد الخضري النادي الأهلي يوسف نبيه بيراميدز

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