عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات حقيقة توقيع غرامة مالية على الأهلي بعد اعتذاره عن مشاركته في كأس الرابطة.

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية، أن لن يكون هناك عقوبات على الأهلي بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

وأضاف عامر حسين، أن البطولة من أجل مساعدة الأندية والاستفادة منها خلال فترة التوقف الدولي.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال اجتماعه الذي عقد أمس، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

كما درس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.