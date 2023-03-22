سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

علّق كارليس كوادرات، المدرب السابق لنادي ميتلاند الدنماركي، على احتمالية رحيل إمام عاشور، عن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى أن إمام عاشور من الممكن انتقاله إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مدرب ميتلاند الدنماركي السابق في تصريحات تليفزيونية: “ميتلاند نادٍ متحمس لكرة القدم، وهو يحب دائمًا أن يقدم المواهب الصغيرة ويعطي لهم الفرصة من أجل إظهار الموهبة وأنا أتصور أن يكون إمام عاشور جزءًا من هذا المشروع”.

وتابع: “أعتقد أن ميتلاند سيسمح له من خلال عرض مهاراته لكي ينطلق في أوروبا، وإذا كان هذا في مصلحة النادي سيحدث، وربما في المستقبل تكون هناك سيناريوهات مختلفة، ولكن أرى أن بدايته مشوقة جدًا”.

مفاوضات ميتلاند مع إمام عاشور

واختتم: "الأمور لم تكن سهلة لنادي ميتلاند في ضم إمام عاشور وتركه لنادي الزمالك، فكان هناك الكثير من الحديث لكن رغبة اللاعب من حسمت الموضوع في النهاية".