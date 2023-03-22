جاي الأهلي خلاص.. أمح الدولي يداعب إمام عاشور في حفل زفافه| فيديو

شارك أمح الدولي مشجع نادي الأهلي فيديو وصور جديه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر أمح في الفيديو والصور من داخل حفل زفاف اللاعب إمام عاشور.

وعلق الدولي:"مبروك اخويا وحبيبي وعشرة عمري إمام عاشور".

أقامت أسرة اللاعب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونادي ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق احتفالية أمام منزل الأسرة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية احتفالًا بحنة اللاعب وزفافة وسط حضور كبير لأفراد أسرتة وجيرانة وأصدقاءة.

واستقبل متولي عاشور، والد اللاعب الحاضرين وذلك خلال سرادق أقيم أمام منزل أسرة اللاعب بمركز السنبلاوين وسط حالة من البهجة والسرور بزفاف اللاعب.