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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

كهربا
كهربا

فجّر المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.

وقال محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية: “كهربا سيُسدّد الغرامة لنادي الزمالك قبل انتهاء المهلة المقرّرة من فيفا”.

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وتابع: “كهربا سيرسل المبلغ على حساب الزمالك المُسجل لدى الاتحاد الدولي ”فيفا" حتى يتمكن من المشاركة وذلك قبل يوم 11-4 القادم".

كهربا وغرامة الزمالك

واختتم: “في حال لم يسدّد كهربا بالتأكيد هيتوقف لكن كهربا سيُسدّد الغرامة وعلي عباس المحامي الدولي بدأ إجراءات تسديد الغرامة من خلال مراسلته مع الفيفا”.

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