نجم الأهلي المحتمل يُفجرها: مفيش لاعيب في مصر يساوي 30 مليون جنيه

أكد مصطفى زيكو، لاعب فريق حرس الحدود، إن شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي والزمالك، ولكنه يضع تركيزه حاليا مع الفريق من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

وقال زيكو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مفيش اي لاعب في مصر يساوي 30 مليون جنية خلال الفترة الحالية".

وتابع: أسعى لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات ومحاولة البقاء في الدوري مع مدرب الفريق أحمد أيوب.

زيكو يقترب من الأهلي

يُذكر أن بعض التقارير قد ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.