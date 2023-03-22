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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة للتفرقة.. تحرك عاجل من وزارة الداخلية العراقية ضد الداعين للفوضى

العراق - علم
العراق - علم

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الأربعاء، رصد مقطع فيديو احتوى مضامين تدعو إلى التفرقة، مؤكدة أنه تم المباشرة بالإجراءات القانونية. 
 
وذكرت الداخلية العراقية في بيان لها  قائلة : " استمرارا في جهودها الرامية الى رصد المحتويات السلبية المنشورة بالوسائل العلنية لما لها من تأثيرات خطيرة على الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي، رصدت الفرق المعنية بلجنة متابعة ورصد المحتوى السلبي في وزارة الداخلية مقطع فيديو مصور للمدعو جواد حسن حرجان الملقب شيخ جواد الإبراهيمي تضمن إساءة واضحة وحمل مضامين تدعو الى التفرقة وتشتيت الجهود الرامية الى لم الشمل والوحدة الوطنية في وقت أحوج ما نكون فيه للتكاتف والتعاضد".  
 
وقالت الداخلية أيضا في بيانها أنه" بناء على ما تم ذكره آنفا باشرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام الإجراءات القانونية بحق المشار إليه وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات". 

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