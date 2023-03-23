أخبار التكنولوجيا| بيل جيتس عن ChatGPT: أهم اختراع منذ 1980 .. و ميتا تقدم 7 نصائح لاستخدام واتساب في رمضان

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تنافس شركة سامسونج منتجات آبل بقوة في الأسواق العالمية، ليس في مجال الجوالات فقط بل أيضا في الأجهزة اللوحية، وإن كان الآيباد بالنسبة لكثيرين صعب المقارنة أو المنافسة مع الأجهزة اللوحية العاملة بنظام الأندرويد إلا أن سامسونج تقدم جهازا من أفضل الأجهزة اللوحية على الإطلاق مع Galaxy Tab S8.



حققت شركة "شاومي" شهرتها من خلال طرح طرازات متعددة من الجوالات رخيصة الثمن التي تلبي احتياجات الطبقة المتوسطة وفئة الشباب صغير السن ومع ذلك تثبت نفسها أيضا في الأسواق العالمية من خلال طرحها أجهزة "بريميوم" من حيث لغة التصميم والإمكانيات لتغير النظرة السائدة عن اجهزة التابلت العاملة بنظام أندرويد.



تقدم شركة "هواوي" واحدا من أفضل الأجهزة اللوحية الموفرة في الميزانية التي يمكن أن يقتنيها طلبة المدارس والجامعات وهو تابلت MatePad Pro 11 الذي يعد جهازًا لوحيًا ممتازًا ميسور التكلفة مع دعم للقلم الإلكتروني وشاشة OLED.

تستعد العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi التابعة للشركة الأم "شاومي" Xiaomi لإطلاق هاتفها الذكي القادم Redmi Note 12S في الأسواق العالمية.



تحت عنوان "تواصل مع العائلة والأصدقاء في رمضان وكيف تستفيد من واتساب خلال الشهر الكريم"، أصدرت شركة "ميتا" الأمريكية، بعض النصائح للاستفادة من منصة المراسلة الأشهر التابعة لها، واستخدمها بشكل أفضل خلال شهر رمضان المبارك.



تستعد شركة إنفينيكس الصينية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Infinix Hot 30i في الأسواق الهندية 27 مارس الجاري.



أطلقت شركة جوجل Google عملاق التكنولوجيا الرقمية برنامج الدردشة Bard وهو النسخة الخاصة بها من أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT من OpenAI ، المعتمدة من قبل مايكروسوفت ومحرك البحث الخاص بها Bing AI.



قال المؤسس المشارك في شركة مايكروسوفت، الملياردير بيل جيتس، إن أداة الذكاء الاصطناعي GPT AI من شركة OpenAI الناشئة هو أهم اختراع في مجال التكنولوجيا منذ عام 1980 عندما توصل العلماء لإنشاء أول نظام ويندوز، أو ما يعرف بـ "بيئة سطح المكتب" وهي الشاشة الرئيسية التي تظهر بعد تشغيل الكمبيوتر وتسجيل الدخول إلى نظام التشغيل.