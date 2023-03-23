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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| بيل جيتس عن ChatGPT: أهم اختراع منذ 1980 .. و ميتا تقدم 7 نصائح لاستخدام واتساب في رمضان

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اعرف سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في السعودية

 

تنافس شركة  سامسونج  منتجات آبل بقوة في الأسواق العالمية، ليس في مجال الجوالات فقط بل أيضا في الأجهزة اللوحية، وإن كان الآيباد بالنسبة لكثيرين صعب المقارنة أو المنافسة مع الأجهزة اللوحية العاملة بنظام الأندرويد إلا أن سامسونج تقدم جهازا من أفضل الأجهزة اللوحية على الإطلاق مع Galaxy Tab S8.

 

سعر تابلت شاومي  pad 5 في السعودية


حققت شركة "شاومي" شهرتها من خلال طرح طرازات متعددة من الجوالات رخيصة الثمن التي تلبي احتياجات الطبقة المتوسطة وفئة الشباب صغير السن ومع ذلك تثبت نفسها أيضا في الأسواق العالمية من خلال طرحها أجهزة "بريميوم" من حيث لغة التصميم والإمكانيات لتغير النظرة السائدة عن اجهزة التابلت العاملة بنظام أندرويد.

 

اعرف سعر تابلت هواوي MatePad Pro 11 في السعودية


تقدم شركة "هواوي" واحدا من أفضل الأجهزة اللوحية الموفرة في الميزانية التي يمكن أن يقتنيها طلبة المدارس والجامعات وهو تابلت  MatePad Pro 11 الذي يعد جهازًا لوحيًا ممتازًا ميسور التكلفة مع دعم للقلم الإلكتروني  وشاشة OLED.

 

أقل من 7 آلاف جنيه.. شاومي تستعد لإطلاق Redmi Note 12S..اعرف المواصفات

 

تستعد العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi التابعة للشركة الأم "شاومي" Xiaomi لإطلاق هاتفها الذكي القادم Redmi Note 12S في الأسواق العالمية.

 

قرب من حبايبك.. "ميتا" تقدم 7 نصائح لاستخدام واتساب في رمضان 2023


تحت عنوان "تواصل مع العائلة والأصدقاء في رمضان وكيف تستفيد من واتساب خلال الشهر الكريم"، أصدرت شركة "ميتا" الأمريكية، بعض النصائح للاستفادة من منصة المراسلة الأشهر التابعة لها، واستخدمها بشكل أفضل خلال شهر رمضان المبارك.


فئة الـ4 آلاف جنيه.. مواصفات هاتف Infinix Hot 30i تعلن رسميا قبل إطلاقه


تستعد شركة  إنفينيكس  الصينية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد  Infinix Hot 30i  في الأسواق الهندية 27 مارس الجاري.

 

جوجل تطلق رسميا روبوت Bard لبعض مستخدمي أمريكا والمملكة المتحدة


أطلقت شركة  جوجل  Google عملاق التكنولوجيا الرقمية برنامج الدردشة Bard وهو النسخة الخاصة بها من أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT من OpenAI ، المعتمدة من قبل مايكروسوفت ومحرك البحث الخاص بها Bing AI.

 

بيل جيتس عن ChatGPT: أهم اختراع منذ 1980


قال المؤسس المشارك في شركة  مايكروسوفت، الملياردير بيل جيتس، إن أداة الذكاء الاصطناعي GPT AI من شركة  OpenAI الناشئة هو أهم اختراع  في مجال التكنولوجيا منذ عام 1980 عندما توصل العلماء لإنشاء أول نظام ويندوز، أو ما يعرف بـ "بيئة سطح المكتب" وهي الشاشة الرئيسية التي تظهر بعد تشغيل الكمبيوتر وتسجيل الدخول إلى نظام التشغيل.

 

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