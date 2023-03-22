أقل من 7 آلاف جنيه.. شاومي تستعد لإطلاق Redmi Note 12S..اعرف المواصفات

تستعد العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi التابعة للشركة الأم "شاومي" Xiaomi لإطلاق هاتفها الذكي القادم Redmi Note 12S في الأسواق العالمية.

وفقا لتقرير من موقع gizmochina، حصل موبايل ريدمي نوت 12 إس الذي يحمل رقم الطراز "2303CRA44A" على شهادات اعتماد من عدة جهات مختلفة ، بما في ذلك FCC و EEC و IMDA ، مما يشير إلى أن الإعلان عنه رسميا بات وشيكا جدا.

كشفت شهادة اعتماد IMDA الأخيرة من سنغافورة أن شاومي ريدمي Redmi Note 12S سيحتوي على قدرات اتصال بلوتوث Bluetooth و واي فاي Wi-Fi. ومع ذلك ، لم تكشف الشهادة عن أي مواصفات فنية خاصة بالجهاز سواء عمل الكاميرات أو نوع المعالج.

Xiaomi Redmi Note 12s

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12s

تشير التقارير والشائعات المتداولة إلى أن Redmi Note 12S سيكون نسخة معدلة من طراز شاومي ريدمي Note 11S الذي تم إطلاقه العام الماضي، الداعم للشحن السريع بقوة 33 وات ، ولكن في هذا العام يأتي الموديل الجديد بعدة ترقيات إضافية أبرزها أن Note 12S يشحن بقدرة 67 وات.

وفقًا للشائعات ومواقع الأخبار التقنية المتخصصة، سيحتوي Redmi Note 12S على شاشة عرض AMOLED حجم 6.43 بوصة تقدم جودة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز مع كثافة بيكسلات 409 نقطة لكل بوصة، وزجاج واقي من Corning Gorilla Glass v5.

تحت الغطاء ، من المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة معالج من ميدياتك مجموعة شرائح Helio G96 ثماني النوى، بدقة تصنيع 7 نانو، بتردد ميقاتي 2.05 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات Mali-G57 MC تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم من مساحة التخزين الأساسية، يمكن تشغيله على أحدث نظام من أندرويد 13، مع واجهة مستخدم من MIUI 14.

فيما يتعلق بإعداد الكاميرات والتصوير، من المفترض أن يأتي Redmi Note 12S مزودًا بأربع كاميرات في اللوحة الخلفية، تتألف من مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل ، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، و مستشعر عمق 2 ميجابيكسل. في المقدمة ، قد تحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

السعر المتوقع للنسخة الأساسية من جهاز شاومي ريدمي نوت 12 إس هو 17,999 روبية أي ما يعادل 6736 جنيها مصريا.