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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعيد حصتها السوقية من شاومي بعد 5 سنوات من التراجع

سامسونج
سامسونج

تعتبر كلا من الصين والهند أكبر سوقين للهواتف الذكية على مستوى العالم والأكثر ربحية لأي شركة باحثة عن النمو والانتشار السريع، وعلى مدار الـ 5 سنوات الماضية كان هناك لاعب واحد مهيمن على أكبر سوقين في العالم، وهو شركة  شاومي  Xiaomi الصينية، بسبب تشكيلتها الواسعة للهواتف مع إصدارات وألوان متنوعة بالإضافة إلى الأسعار التنافسية الممتازة.

ووفقا لتقرير androidauthority وبيانات شركة الأبحاث Counterpoint Research تغيرت موازين القوى خلال الآونة الأخيرة لصالح سامسونج بعد 5 سنوات من القبضة الحديدية لشاومي، مع تصاعد المشاعر المعادية للصين ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كما ساهم في ذلك تحسن مستويات الدخل للهنود واستعدادهم لانفاق المزيد من الأموال لشراء هواتف بريميوم، حيث تقلصت الحصة السوقية لشاومي بشكل ملحوظ في الهند لصالح سامسونج وشهد عام 2022 نهاية حقبة من خمس سنوات كانت شركة Xiaomi   تملك هيمنة مطلقة على سوق الهواتف الذكية بالهند في جميع الأوقات.

Xiaomi 

بينما بقيت  شاومي  Xiaomi تركز على بيع الهواتف الذكية التي تقل قيمتها عن 10000 روبية (120 دولارًا) ، كان المستهلكون الهنود على استعداد لدفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على هواتف ذكية ذات مظهر أكثر جاذبية مع ميزات وإمكانيات اكثر من تلك التي تقدمها موبايلات شاومي الرخيصة.

وأطلقت شركة Samsung الكورية الجنوبية منتجات لتلبية تلك التطلعات وقدمت خطط للتقسيط المريح جعلت من منتجاتها في متناول معظم الناس.

ويوضح الرسم البياني الذي نشرته الشركة المتخصصة في أبحاث السوق الصراع بين Samsung و Xiaomi على حصة السوق الهندية خلال السنوات القليلة الماضية، ويمكن من خلال الرسم البياني أن ترى بسهولة صعود شاومي بقوة خلال عام 2018 وتراجع مريع لسامسونج بدءا من الربع الثاني في 2018 حتى عام 2020 ، مع أدنى مستويات مبيعات لسامسونج خلال الربع الأول من 2022.

وشهدت أوائل سنة 2020، انخفاض وركود رهيب في مبيعات سلسلة Galaxy A متوسطة المدى، وكل تشكيلة موبايلات Samsung متوسطة المدى والمجموعة الموفرة للميزانية، بينما نجد في نفس الفترة صعود شركة شاومي.

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ورغم محاولات سامسونج الجادة في تحسين تشكيلة هواتف جالاكسي الفئة A والدفع بها بكل قوة لم تستطع الصمود في السوق الهندي والمنافسة أمام التنين الصيني الصاعد بقوة، ولم تحظ بتفوق سوى في ربع واحد فقط وهو الربع الثالث من 2020، تفوقت فيها سامسونج على مبيعات شاومي.

وفي عام 2022 ، شهدت حصة Xiaomi تراجعا في السوق الهندي لصالح سامسونج، حيث ساهم مزيج من المشاعر المعادية للصين واستعداد المواطنين لإنفاق المزيد على الهواتف الذكية في هذا التراجع واستعادة سامسونج لمجدها وهيمنتها السابقة.

سامسونج شاومي Xiaomi Counterpoint Research Galaxy A

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