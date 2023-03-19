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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق شاومي.. حلول سريعة لمشكلة عدم قراءة الهاتف للسيم كارد SIM

بطاقة SIM
بطاقة SIM

قد يواجه مستخدمي الهواتف الذكية في بعض الأحيان، مشكلة بسبب عدم تعرف الهاتف على بطاقة الاتصال SIM في أجهزة شاومي Xiaomi، أو في هاتف محمول لأي علامة تجارية أخرى، وقد يرجع السبب وراء ذلك إلى بعض الأوساخ أو الاتربة التي قد تعلق في الدرج الخاصة بشريحة السيم كارد.

ولتنظيف الجزء الداخلي من الهاتف الخاص بشريحة SIM، يمكنك رش الهواء من خلال مسدس هواء مضغوط أو بخاخ تقليدي، ولكن لا تقم بتنظيفه دون معرفة كيفية القيام بذلك، لأن الطريقة الصحيحة لتنظيف كل من الدرج والبطاقة، قد تكون عن طريق غمس مسحة في كحول الأيزوبروبيل وإزالة بقايا الأوساخ حول شريحة SIM وحواف الدرج، أو اتباع إحدى النصائح التالية:

 

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1. تغيير درج تخزين البطاقة:

هناك أوقات لا تكتشف فيها هواتف شاومي بطاقة SIM، وقد يكون الحل الأمثل عن طريق تغيير الدرج الخاص بالشريحة، ويعد هذا أحد الحلول الأبسط والأكثر شيوعا والأكثر فاعلية التي يمكن تطبيقها في تلك اللحظات التي لا يمكن فيها لـ جهازك قراءة بطاقة SIM.

2. جرِّب بطاقة SIM أخرى:

هناك حل آخر يكنك تجربته عندما لا يكتشف جهاز شاومي الخاص بك بطاقة SIM وهو تجربة بطاقة أخرى لمعرفة كيفية عملها، من الناحية المثالية، يجب عليك إدخال بطاقة SIM تابعة لشركة أخرى لمعرفة ما إذا كان جهازك يمكن اكتشافها، وفي حال إذا تمكن هاتفك المحمول من قراءة الشريحة الجدية والاتصال ببيانات الجوال وشبكة المحمول عند إدخال بطاقة SIM مختلفة، فمن المرجح أن سبب هذه المشكلة هو البطاقة معطلة وليس الهاتف.

3. قم بتحديث جهازك:

قد تضطر فقط إلى تحديث هاتف شاومي الخاص بك، قبل أن تقوم بتغيير شريحة SIM الخاصة بك، فناك أوقات يتسبب فيها البرنامج القديم في حدوث مشكلات في بطاقة SIM، فقط قم بما يلي:

- انتقل إلى إعدادات هاتف شاومي .
- أدخل قسم حول الهاتف.
- انقر فوق إصدار MIUI.
- انقر فوق الزر أدناه الذي يشير إلى التحقق من وجود تحديثات وبذلك تكون قد انتهيت، إذا كان هناك أي تحديث متاح، فسيخبرك النظام ويمكنك الحصول عليه في غضون دقائق.

4. أعد تشغيل هاتفك المحمول:

يمكن حل كل مشكلات التي يتعرض لها جهازك عن طريق إعادة تشغيله، ويوصى بالقيام بذلك لأنه يزيل أي أثر للشحن الثابت على الهاتف الذكي ويتم مسح بعض الأخطاء التي تمت إزالتها من الذاكرة.
 

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