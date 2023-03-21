شاومي تستعد لإطلاق هاتف Poco C55 عالميا خلال أيام.. مواصفات

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتفها Poco C55 في الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة ، وذلك بعد إطلاقه في الهند في أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تم اعتماد الهاتف من قبل عدد من وكالات الهواتف العالمية تمهيدا لإطلاقه.

وبحسب موقع GizChina فإن هاتف Poco C55 ظهر في قاعدة بيانات Geekbench، كما حصل على شهادة NBTC ، ولكن ليس من المعروف إذا كان سيتم إطلاق الهاتف بنفس الاسم التي تم إصداره به في الهند أم سيتم تغييره إلى اسم آخر .

وجاء هاتف شاومي Poco C55 بشاشة من نوع LCD ، قياس 6.71 بوصة، مع جودة +HD ، ودقة 720 × 1650 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع زجاج حماية من نوع Panda Glass، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف شاومي Poco C55 كاميرا خلفية مزدوجة تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكيسل وفلاش LED، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع ميزة HDR .

ويحتوي هاتف شاومي Poco C55 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 وات عبر منفذ شحن من نوع microUSB.مع شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق ، و Bluetooth 5.1 ، وتقنية GPS .

ويعمل هاتف شاومي Poco C55 بمعالج من نوع Helio G85 من شركة ميدياتك، مع معالج رسوميات جرافيك من Mali-G52 MC2 مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي 4 و 6 جيجابايت رام ومساحة تخزين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت.