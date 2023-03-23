اعرف سعر تابلت هواوي MatePad Pro 11 في السعودية

تقدم شركة "هواوي" واحدا من أفضل الأجهزة اللوحية الموفرة في الميزانية التي يمكن أن يقتنيها طلبة المدارس والجامعات وهو تابلت MatePad Pro 11 الذي يعد جهازًا لوحيًا ممتازًا ميسور التكلفة مع دعم للقلم الإلكتروني وشاشة OLED.

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من كل إمكانيات الجهاز ومميزاته يفتقد لخدمات جوجل Google لكنه يدعم الـ 5G، ولكن السعر المعقول يعتبر تعويضا كافيا لهذه التنازلات خاصة وأن الكمبيوتر اللوحي Huawei MatePad Pro 11 حاليًا أحد أرخص بدائل iPad Pro من شركة آبل.

يتوفر جهاز هواوي HUAWEI MatePad Pro 11 في المملكة العربية السعودية بسعر 2,926 ريال سعودي، مع نسخة 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل مواصفات الجهاز اللوحي موديل 2022.

Huawei MatePad Pro 11

مواصفات تابلت Huawei MatePad Pro 11

يأتي الجهاز مع شاشة عرض OLED حجم 11 بوصة، دقة 2560x1600 بيكسل، وكثافة بيكسلات 274 نقطة لكل بوصة، مع دعم لمليار لون مختلف ومعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع 600 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 87.8%.

Huawei MatePad Pro 11

يتم تشغيل الجهاز اللوحي من "هواوي" بواسطة معالج من كوالكوم شريحة SM8250-AC Snapdragon 870 5G بدقة تصنيع 7 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 3.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات من Adreno 650 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم، ولا يدعم كارت ميموري خارجي.

يجزم الجهاز اللوحي بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعة 8300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 40 وات وأيضا الشحن العسكي.

يأتي التابلت الجديد من هواوي بإعداد كاميرات مزودجة في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة ومستشعر آخر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي في اللوحة الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، مع خصائص فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي.