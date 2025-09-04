آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 4-92-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

صعود الجنيه الذهب اليوم

وجاء ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة تبلغ 1080 جنيه مقارنة بما كان عليه مع مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وصل آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة المصرية اليوم نحو 38.4 ألف جنيه للبيع و 48.6 ألف جنيه للشراء.

تحركات الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب ، الخميس على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة بمختلف محلات الصاغة مقدار 135 جنيه في الجرام الواحد منذ نهاية الشهر الماضي.

الذهب والصاغة

وتحرك سعر الذهب علي مدار الاسابيع الماضية مقدار اقترب من 200 جنيه في المتوسط مدفوعا بخفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5485 جنيه للبيع و 5514 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4800 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4114 جنيه للبيع و 4135 جنيه للشراء

سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3200 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3351 دولار للبيع و 3352 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.4 ألف جنيه للبيع و 38.6 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في البورصات العالمية

واستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولارًا للأوقية (الأونصة).

كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولارًا أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولارًا وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولارًا.

ترقب في الأسواق

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع، في وقت يزداد فيه الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة.

وفي المعاملات الفورية، انخفض الذهب بنسبة 0.91% إلى 3527.13 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسي عند 3578.50 دولارًا، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3583.70 دولارًا بتراجع 0.44%.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 17 سبتمبر الجاري، إذ يسعر المتعاملون احتمالًا يصل إلى 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بـ92% قبل صدور بيانات الوظائف الأخيرة.

وتزامن ذلك مع تزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بخفض الفائدة وناقش علنًا إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى مساعيه لإقالة عضوة المجلس ليزا كوك الشهر الماضي.

كما أثارت إدارة ترامب جدلاً واسعًا بعد إعلانها نيتها التوجه للمحكمة العليا لإصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي، ما أضاف مزيدًا من القلق للأسواق العالمية.

وهذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، الذي يواصل حركته الصاعدة مدعومًا بالتوترات الاقتصادية ومخاوف المخاطرة في الأسواق العالمية.