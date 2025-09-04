إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر

جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة تفقدية في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحُلي والمجوهرات بمدينة العبور، وذلك للوقوف على مستوى التجهيزات التعليمية والفنية، ومتابعة ما تقدمهُ المدرسة من برامج تدريبية مُتخصصة للطلاب.


وخلال جولته تفقد المحافظ المدرسة التي تضم مبنى مُخصصاً للدراسة الأكاديمية وآخر مجهزاً للتعليم العملي والتدريب، حيث تعمل المدرسة بنظام تعليمي متطور يعتمد على ٧٠٪ تدريبات عملية و٣٠٪ مواد أكاديمية، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول ما تقدمه من برامج متخصصة في تصميم وصناعة الحُلي والمجوهرات، والتي تهدف إلى تأهيل الطلاب وتأمين كوادر فنية مُدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.


وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لتأهيل كوادر شابة قادرة على المنافسة في صناعة الذهب والمجوهرات، مؤكداً أن المدرسة تُعد نموذجاً رائداً للتعليم الفني التطبيقي الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب للحصول على فرص عمل متميزة في واحدة من أهم الصناعات العالمية.

ليلى زاهر
ياسمين صبري
شذى
أدهم نابلسي
جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

