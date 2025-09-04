إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة تفقدية في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحُلي والمجوهرات بمدينة العبور، وذلك للوقوف على مستوى التجهيزات التعليمية والفنية، ومتابعة ما تقدمهُ المدرسة من برامج تدريبية مُتخصصة للطلاب.



وخلال جولته تفقد المحافظ المدرسة التي تضم مبنى مُخصصاً للدراسة الأكاديمية وآخر مجهزاً للتعليم العملي والتدريب، حيث تعمل المدرسة بنظام تعليمي متطور يعتمد على ٧٠٪ تدريبات عملية و٣٠٪ مواد أكاديمية، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول ما تقدمه من برامج متخصصة في تصميم وصناعة الحُلي والمجوهرات، والتي تهدف إلى تأهيل الطلاب وتأمين كوادر فنية مُدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.



وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لتأهيل كوادر شابة قادرة على المنافسة في صناعة الذهب والمجوهرات، مؤكداً أن المدرسة تُعد نموذجاً رائداً للتعليم الفني التطبيقي الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب للحصول على فرص عمل متميزة في واحدة من أهم الصناعات العالمية.