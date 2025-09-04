قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 4-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

صعد سعر جرام الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس الموافق 4-9-2025 على مستوى محلات الصاغة.

تحرك جديد للذهب اليوم

وارتفع سعر المعدن الأصفر مرة جديدة بقيمة تبلغ 10 جنيهات علي الأقل داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب اليوم 4800 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

صعود الذهب

خلال الاسبوعين الماضيين ارتفع سعر جرام الذهب مقدار 200 جنيها في المتوسط ليكلل صعوده مرة جديدة ليصبح 210 جنيه في المتوسط.

 

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

تحركات الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب أمس  الخميس على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة بمختلف محلات الصاغة مقدار 125 جنيه في الجرام الواحد منذ نهاية الشهر الماضي.

الذهب والصاغة

وتحرك سعر الذهب علي مدار الاسابيع الماضية مقدار اقترب من 200 جنيه في المتوسط مدفوعا بخفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5485 جنيه للبيع و 5514 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4800 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو  4114 جنيه للبيع و 4135 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3200 جنيه للبيع و 3216 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3551 دولار للبيع و 3552 دولار للشراء.

سعر  الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.4 ألف جنيه للبيع و 38.6 ألف جنيه للشراء

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب في البورصات العالمية

واستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولارًا للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب اليوم

كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولارًا أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولارًا وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولارًا.

ترقب في الأسواق

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع، في وقت يزداد فيه الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة. 

وفي المعاملات الفورية، انخفض الذهب بنسبة 0.91% إلى 3527.13 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسي عند 3578.50 دولارًا، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3583.70 دولارًا بتراجع 0.44%.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 17 سبتمبر الجاري، إذ يسعر المتعاملون احتمالًا يصل إلى 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بـ92% قبل صدور بيانات الوظائف الأخيرة. 

الذهب

وتزامن ذلك مع تزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بخفض الفائدة وناقش علنًا إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى مساعيه لإقالة عضوة المجلس ليزا كوك الشهر الماضي. 

كما أثارت إدارة ترامب جدلاً واسعًا بعد إعلانها نيتها التوجه للمحكمة العليا لإصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي، ما أضاف مزيدًا من القلق للأسواق العالمية. 

وهذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، الذي يواصل حركته الصاعدة مدعومًا بالتوترات الاقتصادية ومخاوف المخاطرة في الأسواق العالمية.

سعر جرام الذهب اليوم مال واعمال سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

يوم المسرح المصري

دقيقة حداد في يوم المسرح المصري قبل انطلاق عروض المهرجان التجريبي

مي كساب وأوكا

مي كساب رفقة أوكا في أحدث ظهور من حمام السباحة.. شاهد

الفنون الشعبية

فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تمثل مصر في مهرجانين بكوريا الجنوبية

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد