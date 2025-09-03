ارتفاع مفاجئ .. سعر الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 الآن .. ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة في التعاملات الختامية اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، إذ ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 4820 جنيهًا للبيع، 4795 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر سجل نحو 5508.5 جنيه للبيع، 5480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم داخل محلات الصاغة نحو 5049.5 جنيه للبيع، 5023.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر مبيعًا في محافظات مصر، سجل نحو 4820 جنيهًا للبيع، 4795 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم 4131.5 جنيه للبيع، 4110 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي سجل نحو 3213.25 جنيه للبيع، 3196.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 في مصر عند مستوى 2754.25 جنيه للبيع، 2740 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 في مصر، سجل اليوم نحو 2065.75 جنيه للبيع، 2055 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 21، سجل اليوم نحو 38560 جنيها للبيع، و38360 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، وصل إلى 3555.69 دولار للبيع، و3555.4 دولار للشراء.

