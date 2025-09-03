قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يواصل تألقه كملاذ آمن وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق العالمية، تتجه الدول إلى اتخاذ قرارات نقدية تهدف إلى تحفيز النمو الداخلي وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار. 

وفي هذا السياق، جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ليشكل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد الوطني، حيث ينعكس بشكل مباشر على حركة الاستثمارات، أداء البورصة، وثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

استقرار نسبي في البورصة المصرية

أكد الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، أن البورصة المصرية تمر حاليًا بمرحلة من الاستقرار النسبي.

وتابع: هذا الاستقرار يعكس وجود ثقة متزايدة لدى المستثمرين في قوة السوق المحلي، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النمو وتحفيز الاستثمار.

وأضاف أن تحركات الأسهم خلال الفترة الأخيرة تشير إلى أن السوق لا يزال يتمتع بقدرة على جذب السيولة الجديدة، سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات.

خفض الفائدة: دفعة قوية للاستثمار المحلي

وأوضح فودة، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يُعد خطوة مهمة تصب في صالح الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تقليل تكلفة التمويل على الشركات والمستثمرين.

هذا القرار يعزز من جاذبية البورصة المصرية كخيار استثماري منافس، مقارنة بالأدوات الادخارية التقليدية مثل شهادات الاستثمار والودائع البنكية، من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية على التوسع والنمو.

تعزيز ثقة المستثمر المصري

وأشار فودة ، إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم تحركات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية العامة.

وأكد أن المستثمر المصري بدأ يستعيد ثقته في البورصة كأحد أهم قنوات الاستثمار، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن المناخ الاستثماري في مصر.

ولفت فودة، إلى أن السوق المصري يتميز حاليًا بـ تنوع كبير في الفرص الاستثمارية، ما يجعله بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين،مشيراً إلى أن القطاعات الواعدة مثل الطاقة، العقارات، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية تقدم فرصًا مغرية للنمو، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو دعم هذه المجالات، هذا التنوع يسهم في توزيع المخاطر الاستثمارية ، ويمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع أهدافهم المالية.

خفض أسعار الفائدة مسار الاقتصاد الوطني قوة السوق المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

باولو ميلاجريس

ميلاجريس: تدريب الأهلي مسئولية كبيرة

زيزو

عمرو سماكة: زيزو لازم يطير في الملعب عشان الـ 100 مليون جنيه بتوع الأهلي

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد