بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
سعر العقود الآجلة للذهب يسجل 3600 دولار مع رهانات خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الأربعاء الثالث من سبتمبر، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالى الأمريكي على خفض الفائدة في سبتمبر

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بأقل من 0.1% إلى 3535 دولاراً للأونصة، أما سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر فقد زاد بنحو 0.3% إلى 3600 دولار للأونصة

وتشير توقعات المتعاملين حالياً إلى احتمالات بنسبة 92% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الجاري، وذلك بحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي. وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وقال صندوق إس.بي.جي.آر جولد تراست، وهو أكبر صندوق تداول في العالم مدعوم بالذهب، إن حيازاته مع المعدن الأصفر ارتفعت بنسبة 1.32% إلى 990.56 طن أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2022.

من جانبه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأن واشنطن بحاجة إلى خفض "جاد للغاية" للفائدة. إذ وجه الرئيس الأميركي على مدار أشهر انتقادات لرئيس الفدرالي جيروم باول بسبب التجديد المكلف لمقر البنك المركزي في واشنطن.

كما تتجه الأنظار حالياً صوب تقرير الوظائف الأميركية عن أغسطس آب، والمقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد أضاف 78 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بـ73 ألفاً في يوليو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف الفدرالية الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على عشرات الدول

وعلى صعيد التطورات التجارية، أعلنت إدارة ترامب أنها ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي خلصت محكمة استئناف أميركية إلى أنها غير قانونية في قرار الأسبوع الماضي.

