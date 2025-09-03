سعر العقود الآجلة للذهب يسجل 3600 دولار مع رهانات خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الأربعاء الثالث من سبتمبر، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالى الأمريكي على خفض الفائدة في سبتمبر

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بأقل من 0.1% إلى 3535 دولاراً للأونصة، أما سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر فقد زاد بنحو 0.3% إلى 3600 دولار للأونصة

وتشير توقعات المتعاملين حالياً إلى احتمالات بنسبة 92% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الجاري، وذلك بحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي. وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وقال صندوق إس.بي.جي.آر جولد تراست، وهو أكبر صندوق تداول في العالم مدعوم بالذهب، إن حيازاته مع المعدن الأصفر ارتفعت بنسبة 1.32% إلى 990.56 طن أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2022.

من جانبه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأن واشنطن بحاجة إلى خفض "جاد للغاية" للفائدة. إذ وجه الرئيس الأميركي على مدار أشهر انتقادات لرئيس الفدرالي جيروم باول بسبب التجديد المكلف لمقر البنك المركزي في واشنطن.

كما تتجه الأنظار حالياً صوب تقرير الوظائف الأميركية عن أغسطس آب، والمقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد أضاف 78 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بـ73 ألفاً في يوليو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف الفدرالية الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على عشرات الدول

وعلى صعيد التطورات التجارية، أعلنت إدارة ترامب أنها ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي خلصت محكمة استئناف أميركية إلى أنها غير قانونية في قرار الأسبوع الماضي.