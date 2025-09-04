الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر

أكد المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري، أن نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% فقط من إجمالي المسطحات المائية في مصر، لافتًا إلى أن البلاد تمتلك واحدة من أعقد شبكات الري بالمنطقة نظرًا لتعدد الترع وفروع النيل، مما يجعل أعمال التطهير مستمرة على مدار العام.

وقال طاهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن ورد النيل يُعد أحد الحشائش المائية السريعة التكاثر والانتشار، حيث دخل مصر في عهد محمد علي واستوطن المجاري المائية والنهر، مما يتطلب جهودًا كبيرة ومستمرة للسيطرة عليه ومنع تمدده.

وتابع رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري، أن ما يُثار حول استهلاك ورد النيل 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا غير صحيح، مؤكدا أن هذا الرقم يتطلب وجود نحو 750 مليون متر مسطح من المياه مغطى بالكامل بالنبات، وهو ما لا يتطابق مع الواقع.