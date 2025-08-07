قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ
وزير العمل: فرصة للعمل بالقطاع الخاص في جنوب سيناء
قبل انطلاقها السبت.. جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
وفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي
وزير الري يبحث استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة ورد النيل بالمجاري المائية
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وأجواء حارة.. تعرّف على تفاصيل حالة الطقس
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة ورد النيل بالمجاري المائية

فرعا رشيد ودمياط
فرعا رشيد ودمياط
أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمناقشة طرق استخدام الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة ورد النيل والحشائش بالمجاري المائية .

وتم خلال الاجتماع عرض تطبيق تم انشاؤه على منصة Google Earth Engine ، وهي منصة تسمح بإستخدام صور الاقمار الصناعية مع إمكانية إنشاء تطبيقات برمجية مختلفة تسمح بمعالجة صور الأقمار الصناعية من خلال المنظومة الحاسوبية السحابية المتصلة بالمنصة، بالشكل الذى يضمن معالجة صور الاقمار الصناعية و رصد الحشائش المائية و ورد النيل بدقة عالية وسرعة فائقة وتكلفة زهيدة، ويعمل التطبيق علي تحديد المسارات المائية أوتوماتيكياً باستخدام المؤشرات الطيفية المختلفة الخاصة باستخراج المسطحات المائية، ومن ثم تصنيف الغطاء المائي داخل تلك المسطحات من حيث ( حشائش عائمة - حشائش غاطسة - مياه صافية) باستخدام مؤشر طيفي متخصص للكشف عن النباتات المائية وهو NDAVI ، وهو المؤشر الطيفى المستخدم من خلال مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط بالوزارة فى تصنيف النباتات المائية كأحد مجهودات الوزارة في الرصد والمتابعة المستمرة للحشائش بالمجاري المائية.

كما يُمكن التطبيق أيضاً من عرض نتائج التصنيف لحظياً علي خريطة تفاعلية تظهر الصورة الفعلية للقمر الصناعي بالخلفية، والتي تُمكن مستخدم التطبيق من مراقبة سير أعمال التطهيرات علي مستوي الجمهورية بشكل مباشر .

متابعة انتشار ورد النيل والحشائش المائية

وقد أشار الدكتور سويلم إلى أنه وفى ضوء حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى خدمة أعمال الوزارة وتحقيق الادارة المثلي للموارد المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، فإن هناك حاجة ماسة لتعزيز الإستفادة من الأدوات الحديثة لرصد الحشائش المائية خاصة مع العجز الحالي في أعداد العمالة، حيث يُعد الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد وصور الاقمار الصناعية أداة هامة لرصد ومتابعة انتشار ورد النيل والحشائش المائية بأنواعها وبصفة مستمرة بما يُمكن المسئولين بالوزارة من اتخاذ القرارت المناسبة للتعامل مع هذه الحشائش بصورة فورية، كما سيسهم التطبيق بشكل كبير فى الكشف عن أى عمليات تلاعب في المستخلصات وحصر الكميات بأعمال التطهيرات .

وقد وجه الدكتور سويلم بعمل معايرة للنتائج الأولية الصادرة عن التطبيق عن طريق مقارنة نتائج التطبيق بالوضع الفعلي على الطبيعة بما يسمح بتطوير التطبيق و زيادة دقة النتائج الصادرة عنه، وتمكين أجهزة الوزارة المعنية من الإعتماد على هذا التطبيق كأداة مناسبة لرصد ورد النيل والحشائش المائية بأنواعها المختلفة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها .

سويلم الموارد المائية والري الأقمار الصناعية التقنيات الحديثة ورد النيل والحشائش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

حالة الطقس

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية - ارشيفي

السفارة الأمريكية لدى الإحتلال : زيادة مراكز توزيع المساعدات بغزة من 4 لـ 16

أرشيفية

إصابة عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان

الطالب السعودي محمد بن يوسف القاسم

تلقى طعـ نة قاتـ لة في بريطانيا.. الصلاة على الطالب محمد القاسم في الحرم المكي الجمعة

بالصور

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد