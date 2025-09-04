قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
أخبار العالم

بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية

بوتين
بوتين

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الروس بأنه "خطوة بالغة الأهمية".


وقال بوتين- خلال لقائه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونجتشونج- "لم تتح لي الفرصة للرد على هذا القرار أثناء زيارتي للصين، وأود أن أشير إليه.. الإعلان عن قرار أحادي الجانب بفرض نظام دخول بلا تأشيرة للمواطنين الروس القادمين إلى الصين يُعد بالفعل قرارًا مهمًا للغاية".


وأضاف بوتين- وفقا لما نقله وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس- أن هذه الخطوة تمثل "بادرة طيبة جدًا من جانب قيادة جمهورية الصين الشعبية"، مشيرًا إلى أن جدول محادثاته مع الرئيس شي جين بينج، كان مزدحمًا بقضايا أخرى، ولم يتناول معه هذا الموضوع مباشرة.
 

الرئيس الروسي بوتين الصين تاس جمهورية الصين بكين

