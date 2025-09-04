بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الروس بأنه "خطوة بالغة الأهمية".



وقال بوتين- خلال لقائه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونجتشونج- "لم تتح لي الفرصة للرد على هذا القرار أثناء زيارتي للصين، وأود أن أشير إليه.. الإعلان عن قرار أحادي الجانب بفرض نظام دخول بلا تأشيرة للمواطنين الروس القادمين إلى الصين يُعد بالفعل قرارًا مهمًا للغاية".



وأضاف بوتين- وفقا لما نقله وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس- أن هذه الخطوة تمثل "بادرة طيبة جدًا من جانب قيادة جمهورية الصين الشعبية"، مشيرًا إلى أن جدول محادثاته مع الرئيس شي جين بينج، كان مزدحمًا بقضايا أخرى، ولم يتناول معه هذا الموضوع مباشرة.

