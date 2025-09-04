قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو الغيط: اتفاق عربي على ضرورة وقف حرب إبادة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين

أبو الغيط
أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن هناك اتفاقا عربيا على ضرورة وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية.


وقال أبوالغيط- في مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة شاهين المرر وزير الدولة لدولة الإمارات العربية المتحدة "رئيس الدورة 164 لمجلس وزراء الخارجية العرب"، عقب انتهاء الاجتماعات- إن الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب، التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، جاءت في ظل أوضاع عربية ودولية “متوترة وغير عادية”، مشيرًا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يتسم بقدر كبير من الوحشية نتيجة التصرفات الإسرائيلية.


وأضاف أن مناقشات الوزراء العرب انصبت بشكل أساسي على القضية الفلسطينية، موضحًا أن ثمة توافقًا واضحًا بين الوزراء على أن المخطط الإسرائيلي تجاوز "حرب الإبادة" ليصل إلى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، سواء عبر التهجير أو من خلال مساعٍ لضم الضفة الغربية.


وتابع أن الوزراء العرب أجمعوا على التحرك في اتجاهين رئيسيين، أولهما السعي لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، وثانيهما الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره جوهر القضية.


وأشار الأمين العام إلى أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تقدمتا بمشروع قرار حول "التعاون العربي في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن القرار يتضمن مجموعة مهمة من الأسس والمبادئ التي تلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض أي مساس بسيادة الدول العربية، والتأكيد على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية وفتح آفاق جديدة للاستقرار والازدهار في المنطقة.


وشدد أبوالغيط على أن القرار الذي تم إقراره بعد مناقشات مطولة، يستحق قراءة دقيقة لما يتضمنه من فقرات ذات مغزى ومعانٍ عميقة تعكس التوجهات العربية المشتركة في هذه المرحلة الحساسة.
 

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الإبادة الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

Premiere

أدوبي تطلق تطبيق Premiere لمستخدمي آيفون مجانا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد