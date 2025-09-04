أبو الغيط: اتفاق عربي على ضرورة وقف حرب إبادة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن هناك اتفاقا عربيا على ضرورة وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية.



وقال أبوالغيط- في مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة شاهين المرر وزير الدولة لدولة الإمارات العربية المتحدة "رئيس الدورة 164 لمجلس وزراء الخارجية العرب"، عقب انتهاء الاجتماعات- إن الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب، التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، جاءت في ظل أوضاع عربية ودولية “متوترة وغير عادية”، مشيرًا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يتسم بقدر كبير من الوحشية نتيجة التصرفات الإسرائيلية.



وأضاف أن مناقشات الوزراء العرب انصبت بشكل أساسي على القضية الفلسطينية، موضحًا أن ثمة توافقًا واضحًا بين الوزراء على أن المخطط الإسرائيلي تجاوز "حرب الإبادة" ليصل إلى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، سواء عبر التهجير أو من خلال مساعٍ لضم الضفة الغربية.



وتابع أن الوزراء العرب أجمعوا على التحرك في اتجاهين رئيسيين، أولهما السعي لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، وثانيهما الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره جوهر القضية.



وأشار الأمين العام إلى أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تقدمتا بمشروع قرار حول "التعاون العربي في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن القرار يتضمن مجموعة مهمة من الأسس والمبادئ التي تلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض أي مساس بسيادة الدول العربية، والتأكيد على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية وفتح آفاق جديدة للاستقرار والازدهار في المنطقة.



وشدد أبوالغيط على أن القرار الذي تم إقراره بعد مناقشات مطولة، يستحق قراءة دقيقة لما يتضمنه من فقرات ذات مغزى ومعانٍ عميقة تعكس التوجهات العربية المشتركة في هذه المرحلة الحساسة.

