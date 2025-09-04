قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
إيران .. تعيين اللواء علي عبد اللهي قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي
تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني
تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب
النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي
الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر
بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025
بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها
أبو الغيط: اتفاق عربي على ضرورة وقف حرب إبادة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند عبد الله: سعيدة بنجاح حكاية هند المستوحاة من أحداث حقيقية

الكاتبة هند عبدالله
الكاتبة هند عبدالله

أعربت الكاتبة هند عبدالله، مؤلفة حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته الحكاية وتصدرها التريند طوال فترة عرضها، مؤكدة أن التفاعل الجماهيري تجاوز توقعاتها.

وقالت هند عبد الله في تصريحاتها: "الحمد لله دائماً وأبداً.. سعيدة جداً بنجاح قصة هند، وفرحانة إن الجمهور تفاعل مع العمل بالشكل ده، لأن القضايا اللي ناقشناها كانت مهمة جدًا وشغلتني لفترة طويلة، وعانيت من بعضها بنفسي وشفت أصحاب ومعارف عانوا من معظمها، وده السبب اللي خلاني أكتب من البداية إن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية"، مشيرة إلى أن ذلك كان أحد أسرار ارتباط الجمهور بالحكاية.

ووجّهت المؤلفة الشكر لأبطال العمل الذين جسّدوا شخصياتها المكتوبة على الورق وحولوها إلى مشاعر وحياة حقيقية، كما خصّت المخرج بالشكر على "شطارته وتفانيه"، والفريق الفني الذي عمل بإخلاص في كل تفصيلة، بالإضافة إلى المنتج الذي دعمها منذ البداية وآمن بالفكرة حتى خرجت إلى النور.

وختمت عبد الله حديثها قائلة: "نجاح المسلسل مش نجاح فرد واحد، لكنه نجاح عيلة كاملة اجتهدت وتعبت وآمنت بالقصة، والنهارده بشوف الصدى الجميل عند الناس وأحس إن كل مجهود كان يستاهل".

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و "شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين، مع الاحتفاظ بخط درامي جامع يعكس فكرة التلاعب بالزمن والهوية.

العمل منذ طرحه أثار حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انطلاق حكاية "بتوقيت 2028" التي تحمل جرعة مضاعفة من التشويق وتطرح تساؤلات جريئة عن المستقبل والعلاقات الإنسانية.

هند عبدالله الكاتبة هند عبدالله ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

اللواء حاتم بشاشات

حاتم باشات يعلن الترشح لرئاسة نادي هليوبوليس في الانتخابات المقبلة

غينيا بيساو ضد سيراليون

مجموعة منتخب مصر .. تعادل غينيا بيساو ضد سيراليون

الاهلي السعودي

أول تعليق من يايسله بعد تجديد عقده مع الأهلي السعودي

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد