هند عبد الله: سعيدة بنجاح حكاية هند المستوحاة من أحداث حقيقية

أعربت الكاتبة هند عبدالله، مؤلفة حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته الحكاية وتصدرها التريند طوال فترة عرضها، مؤكدة أن التفاعل الجماهيري تجاوز توقعاتها.

وقالت هند عبد الله في تصريحاتها: "الحمد لله دائماً وأبداً.. سعيدة جداً بنجاح قصة هند، وفرحانة إن الجمهور تفاعل مع العمل بالشكل ده، لأن القضايا اللي ناقشناها كانت مهمة جدًا وشغلتني لفترة طويلة، وعانيت من بعضها بنفسي وشفت أصحاب ومعارف عانوا من معظمها، وده السبب اللي خلاني أكتب من البداية إن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية"، مشيرة إلى أن ذلك كان أحد أسرار ارتباط الجمهور بالحكاية.

ووجّهت المؤلفة الشكر لأبطال العمل الذين جسّدوا شخصياتها المكتوبة على الورق وحولوها إلى مشاعر وحياة حقيقية، كما خصّت المخرج بالشكر على "شطارته وتفانيه"، والفريق الفني الذي عمل بإخلاص في كل تفصيلة، بالإضافة إلى المنتج الذي دعمها منذ البداية وآمن بالفكرة حتى خرجت إلى النور.

وختمت عبد الله حديثها قائلة: "نجاح المسلسل مش نجاح فرد واحد، لكنه نجاح عيلة كاملة اجتهدت وتعبت وآمنت بالقصة، والنهارده بشوف الصدى الجميل عند الناس وأحس إن كل مجهود كان يستاهل".

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و "شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين، مع الاحتفاظ بخط درامي جامع يعكس فكرة التلاعب بالزمن والهوية.

العمل منذ طرحه أثار حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انطلاق حكاية "بتوقيت 2028" التي تحمل جرعة مضاعفة من التشويق وتطرح تساؤلات جريئة عن المستقبل والعلاقات الإنسانية.