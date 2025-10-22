قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
الإعلامي الحكومي: سيتم دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي
بتهمة محاولة أغتيال إمام مسجد.. فضل شاكر يخضع للتحقيق اليوم
محافظات

مصرع مسن صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد بقليوب

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

لقى مسن يبلغ من العمر 65 عاما مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية.


تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.


وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، تبين مصرع مسن يبلغ من العمر 65 عامًا، متأثرًا بإصاباته جراء الحادث. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب ذلك.

القليوبية تصادم قطار

