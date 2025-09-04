بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها

أصدرت هيئة الدواء منشورًا رسميًا بسحب عدد من التشغيلات الدوائية من الصيدليات، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقتها لمواصفات معامل الهيئة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها المستمر على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدواء الآمن والفعال إلى المريض.

قائمة الأدوية المسحوبة من الأسواق

بحسب ما جاء في منشور هيئة الدواء، فقد شملت قائمة الأدوية المسحوبة أربع تشغيلات محددة على النحو التالي:

Hycyanaro 1.5% 15mg/1ml: يستخدم كقطرة للعين تحتوي على المادة الفعالة أزيثروميسين، المخصصة لعلاج التهابات الملتحمة

Cevitil 1 gm Effervescent: مستحضر فوار يستخدم لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا ويعمل على تقوية الجهاز المناعي

Mucophylline Oral Syrup: شراب يستخدم لعلاج حالات البلغم وتحسين وظائف الجهاز التنفسي

Futapan 40mg Freeze Dried Powder For Solution For IV: دواء يُعطى بالحقن الوريدي، يستخدم لتقليل ومنع إفراز حمض المعدة؟

تعليمات صارمة للمواطنين والصيدليات

شددت هيئة الدواء على المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء الأدوية والتأكد من الحصول عليها من الصيدليات المرخصة فقط، مع ضرورة تجنب شراء أي مستحضرات طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المستحضرات الحيوية لا تباع عبر هذه المنصات إطلاقًا.

كما أوضحت الهيئة أن قرار السحب يخص التشغيلات المحددة فقط من الأدوية السابقة، ولا يسري على جميع منتجات هذه المستحضرات بشكل عام.

تحذيرات من المضاعفات الصحية

أكدت هيئة الدواء أن استخدام هذه التشغيلات غير المطابقة قد يتسبب في مضاعفات خطيرة على أجهزة الجسم الحيوية مثل القلب والكلى، مشيرة إلى أن التزام المرضى بعدم استخدام هذه التشغيلات يجنّبهم التعرض لمخاطر صحية جسيمة.

آليات التواصل مع هيئة الدواء

طالبت الهيئة المواطنين بضرورة التواصل معها في حال الشك في أي منتج دوائي عبر الخط الساخن المخصص لها ١٥٣٠١ ، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وذلك للحصول على المعلومة الصحيحة وتجنب الوقوع في فخ الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة.

حماية المريض أولوية

أكدت هيئة الدواء أن حملات الرقابة والتفتيش مستمرة على الصيدليات والأسواق للتأكد من سحب التشغيلات غير المطابقة بشكل فوري، مشددة على أن حماية المريض تظل أولوية قصوى في عملها، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تهدد الصحة العامة.