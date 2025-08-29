أدوية مغشوشة تهدد صحة المصريين| هيئة الدواء تحذر وتشدد الرقابة

في عالم يزدحم بالمنتجات الطبية اليومية، قد يختبئ الخطر في عبوة تبدو مألوفة وآمنة، لتتحول رحلة العلاج إلى مخاطرة غير متوقعة.

في خطوة استباقية لحماية صحة المواطنين، أصدرت هيئة الدواء، منشورًا رسميًا تحذر فيه من تداول تشغيلات محددة لأدوية ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، إضافة إلى وجود عبوات مغشوشة منتشرة في الأسواق.

وأكدت هيئة الدواء، أن هذه التحذيرات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان سلامة المستحضرات المتداولة، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

أدوية شملها قرار التحذير

أوضحت هيئة الدواء، أن قرارات السحب أو وقف التداول جاءت بعد تقارير من الشركات المنتجة ونتائج الفحص داخل معاملها المعتمدة. وأبرز المستحضرات كالتالي:

Suprax Granules for Oral Suspension 100mg/5ml: مضاد حيوي لعلاج التهاب الحلق واللوزتين، تم وقف تداوله بعد اكتشاف عبوات مغشوشة.

CAL-MAG 30 FILM COATED: مكمل غذائي لدعم صحة العظام والعضلات والشعر والأظافر، ثبت وجود عبوات مزيفة.

Karseell Maca Essence Repair: أحد منتجات العناية بالشعر، أثبتت التحاليل أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.

مخاطر الأدوية المغشوشة

شددت هيئة الدواء، على أن تداول الأدوية المغشوشة ينطوي على مخاطر جسيمة، إذ قد تؤدي مكوناتها غير الدقيقة أو نسب تركيزها المغلوطة إلى ضعف فعالية العلاج أو مضاعفات خطيرة على أجهزة الجسم المختلفة.

وأوضحت هيئة الدواء، أن القرارات لا تشمل وقف إنتاج المستحضرات بالكامل، وإنما تخص تشغيلات محددة ثبت عدم مطابقتها.

ودعت هيئة الدواء، المواطنين إلى الحصول على الأدوية من الصيدليات المرخصة والابتعاد عن القنوات غير الرسمية.

دعوة للأطباء والصيادلة

طالبت هيئة الدواء، الأطقم الطبية بمتابعة المنشورات الدورية حول الأدوية المغشوشة، لضمان عدم صرف أي عبوات قد تعرض المرضى للخطر.

وأكدت هيئة الدواء، أن جميع بيانات التشغيلات المسحوبة متاحة بشفافية في المنشورات الرسمية.

بهذه الإجراءات، تؤكد هيئة الدواء التزامها بضمان جودة الدواء في السوق المصري وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة.